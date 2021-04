Free annonce l’ouverture d’un nouveau Free Center demain

L’opérateur de Xavier Niel continue d’étendre son réseau de boutiques physiques pour quadriller au mieux le territoire et être au plus proche de ses abonnés et prospects. Un nouveau Free Center ouvrira en effet ses portes demain.

Free l’avait annoncé au travers d’une petite énigme comme il le fait habituellement. Un lecteur d’Univers Freebox avait mis en lumière les derniers préparatifs avant le grand jour.

Le nouveau Free Center de la ville de Roanne, dans le département de la Loire, ouvrira ses portes demain. Il sera plus précisément situé rue Charles de Gaulle, à coté du magasin Jeff de Bruges.

Demain, c’est l’ouverture d’une nouvelle boutique Free, à #Roanne ! 😎🥳

L’équipe est prête à vous accueillir en toute sécurité !

Retrouvez l’ensemble de nos boutiques ici ⤵️https://t.co/sEENgVdtFg pic.twitter.com/DhHlEGaaJS Free (@free) April 1, 2021

En route vers les 120 Free Centers

L’opérateur cravache toujours pour franchir le seuil des 120 boutiques qu’il espérait initialement atteindre fin 2020. Des inaugurations sont ainsi prévues prochainement dans un grand nombre de communes : Châlons-en-Champagne (Marne), Flins-sur-Seine (Yvelines), Saint-Priest (Rhône), Pau (Pyrénées-Atlantiques), Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne), Toulouse (Haute-Garonne), Sables d’Olonne (Vendée), Marseille (Bouches-du-Rhône), Saint-Omer (Pas-de-Calais), Amiens (Somme), Montauban (Tarn-et-Garonne) et Semécourt (Moselle). À noter que ces boutiques sont désormais ouvertes jusqu’à 19h00, à la suite des mesures sanitaires prises par le gouvernement.