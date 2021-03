Inarrêtable, Free ouvrira bientôt une nouvelle boutique à…

L’opérateur de Xavier Niel a donné la réponse à l’une de ses dernières énigmes. Un deuxième Free Center ouvrira bientôt à Amiens.

Après avoir ouvert le 5 février sa 111e boutique à Montluçon dans l’Allier en Auvergne-Rhônes-Alpes, l’opérateur compte rapidement franchir le seuil des 120 boutiques avec des inaugurations prévues prochainement dans une kyrielle de communes : Châlons-en-Champagne, Menton, Flins-sur-Seine, Saint-Priest près de Lyon, Pau, Chennevières-sur-Marne dans le Val-de-Marne mais aussi à Toulouse où il prévoit d’ouvrir une troisième boutique, ou encore aux Sables d’Olonne en Vendée, à Marseille, Saint-Omer dans le Pas-de-Calais mais aussi à Roanne dans la Loire et Metz en Moselle.

Et l’opérateur ajoute une nouvelle boutique à son palmarès, puisqu’une seconde boutique ouvrira ses portes à Amiens, dans la Somme. Free avait teasé son ouverture via une énigme lundi dernier. Il se trouvera dans le centre commercial Auchan d’Amiens, à 5 km de son grand frère. Si vous souhaitez faire partie de l’équipe, il est déjà possible de postuler pour devenir conseiller dans ce futur Free Center.

BientÃ’t une seconde boutique #Free pour vous accueillir à #Amiens. Envie de faire partie de l’équipe 💉 https://t.co/gspdl2GL7z pic.twitter.com/l4LlGmICpU Free Center (@Free_Center) March 24, 2021

A noter que ces boutiques sont désormais ouvertes jusqu’à 19 heures, suites aux mesures sanitaires prises par le gouvernement.