Free va ouvrir deux nouveaux Free Centers, découvrez les villes choisies

L’opérateur de Xavier Niel inaugurera prochainement une boutique à Pau et à Chennevières-sur-Marne dans le département du Val-de-Marne.

Et deux de plus. Depuis le début de l’année, Free multiplie les inaugurations de boutiques et les énigmes autour de l’implantation de son réseau de Free Centers. Après avoir ouvert la semaine dernière sa 111e boutique à Montluçon dans l’Allier en Auvergne-Rhônes-Alpes, l’opérateur prévoit désormais de faire de même dans deux centres commerciaux Carrefour. Le premier à Lescar en périphérie de Pau dans le département des Pyrénées-Atlantiques, Free a d’ailleurs posté une devinette à ce propos récemment. En attendant le jour-j, un jeu de mots affiché sur le panneau servant à cacher les travaux, annonce sa venue : “Venez voir nos offres, vous n’allez Pau en revenir”.

Le second lieu d’implantation choisi par l’opérateur est le centre commercial Carrefour Pince-Vent à Chennevières-sur-Marne dans le département du Val-de-Marne, en région Île-de-France. “Vous n’en n’aviez pas eu vent, mais on en pince pour l’endroit”, annonce de manière cocasse l’opérateur.

Pour rappel, Free a inauguré récemment de nouvelles boutiques à Grenoble (Isère), Liévin (Pas-de-Calais) et Évreux (Eure). Le réseau de distribution de l’opérateur s’étendra également prochainement à Châlons-en-Champagne, Menton, Flins-sur-Seine, Saint-Priest mais aussi à Toulouse où il compte ouvrir une troisième boutique. A ce rythme, le cap des 120 boutiques sera bientôt franchi.

Un Free Center est un espace de découverte et de ventes qui permet de découvrir et de souscrire aux offres Freebox dont la nouvelle Freebox Pop, mais aussi d’essayer de nouveaux smartphones et surtout de recevoir l’assistance des Free Helpers