Découvrez où Free va ouvrir prochainement un nouveau Free Center, jeu de mots à la clé

Sur sa lancée, Free prévoit d’inaugurer prochainement une nouvelle boutique à Saint-Priest, une commune située dans la collectivité territoriale de la Métropole de Lyon.

Cap sur les 120 boutiques. Depuis le début de l’année, Free multiplie les énigmes et annonces autour de l’ouverture de nouveaux Free Centers. Après avoir inauguré récemment ses 108, 109 et 110e Free Centers à Grenoble (Isère), Liévin (Pas-de-Calais) et Évreux (Eure), l’opérateur prévoit d’ajouter notamment à son réseau de distribution les villes de Châlons-en-Champagne, Menton, Flins-sur-Seine, mais aussi Toulouse où il compte ouvrir une troisième boutique.

Et ce n’est pas tout, l’opérateur a également jeté son dévolu sur la commune de Saint-Priest située au sud-est de Lyon, et plus particulièrement sur le centre commercial Auchan Lyon Porte Des Alpes, en atteste cet internaute, photo à l’appui. Pour annoncer son implantation, Free se permet comme souvent un jeu de mots de circonstance : “ouvrir un boutique ici : on s’est pas fait Priest”.

Pour rappel, un Free Center est un espace de découverte et de ventes qui permet de découvrir et de souscrire aux offres Freebox dont la nouvelle Freebox Pop, mais aussi d’essayer de nouveaux smartphones et surtout de recevoir l’assistance des Free Helpers.