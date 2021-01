Free annonce l’ouverture de sa 108e boutique dès demain

“Le Gratin de la téléphonie arrive dans le Dauphiné”

Nous vous parlions la semaine dernière d’un nouveau Free Center qui était en travaux à Grenoble, et bien Free vient d’annoncer qu’il allait ouvrir demain mercredi 5 janvier. Cette nouvelle boutique dédiée à l’univers de Free est située dans le centre commercial Grand Place. Il s’agit de la deuxième boutique de Free dans cette ville.

Demain, c’est l’ouverture de notre 108ème boutique #Free, à #Grenoble ! 🥳🏔️❄️

L’équipe est prête à vous accueillir en toute sécurité !

💉 https://t.co/sEENgVdtFg pic.twitter.com/NuFVA4U4as Free (@free) January 5, 2021

Free déploie ses boutiques à un rythme accéléré depuis 1 an. Il a récemment ouvert ses 104, 105, 106 et 107e Free Centers à Beuvais (Oise), dans le centre commercial Westfield Les 4 Temps à La Défense (Paris), dans le centre commercial Westfield Forum des Halles (Paris) et à Cherbourg (département de la Manche).

Pour rappel, un Free Center est un espace de découverte et de ventes qui permet de découvrir et de souscrire aux offres Freebox dont la nouvelle Freebox Pop, mais aussi d’essayer de nouveaux smartphones et surtout de recevoir l’assistance des Free Helpers