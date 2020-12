Free annonce l’ouverture de son 105e Free Center demain

Un nouveau Free Center ouvrira ses portes en région parisienne, dans le quartier de la Défense ce mercredi 9 décembre.

Après avoir inauguré une nouvelle boutique à Beauvais la semaine dernière, l’opérateur débarque dans le centre commercial Westfield Les 4 Temps, situé à Paris dans le quartier de la Défense avec sa 105e boutique.

Demain, c'est l'ouverture de notre 105ème boutique Free, au Westfield Les 4 Temps de La Défense !

L’équipe est prête à vous accueillir en toute sécurité !

Retrouvez l'ensemble de nos boutiques ici

Free (@free) December 8, 2020

Si le seuil symbolique des 100 Free Centers a été franchi le 6 novembre dernier, l’opérateur ambitionne depuis septembre de passer la barre des 120 boutiques d’ici la fin de l’année. Seulement le confinement est passé par là et le challenge semble difficilement réalisable. Cependant, à coeur vaillant rien d’impossible, Free relèvera-t-il le défi d’ouvrir 15 boutiques en trois semaines ?

Free poursuit ainsi le déploiement de ses boutiques à travers tout le territoire avec la volonté d’être au plus près de ses abonnés et prospects. D’autres ouvertures sont prévues prochainement à Cherbourg (Manche) ou encore à Grenoble (Isère) au sein du centre commercial Grand’Place.

Pour rappel, Free a inauguré pas moins de 5 nouvelles boutiques le mois dernier, la première dans le centre commercial de Parly 2, à Le Chesnay dans les Yvelines, la deuxième dans celui de So Ouest à Levallois-Perret au nord-ouest de Paris et la troisième à Béthune. Sont ensuite venues les boutiques de Mérignac (Soleil) et de Bègles, ouvertes en même temps. Vous pouvez retrouver la carte de tous les Free Center sur cette page.