Le réseau de boutiques de Free s’étoffe avec l’ouverture d’un 107e Free Center pour le plaisir de tout un département

Free va inaugurer ce vendredi 18 décembre une nouvelle boutique à Cherbourg dans le département de la Manche. Une première pour l’opérateur.

Après avoir inauguré mercredi un nouveau Free Center à Paris au sein du centre commercial de Westfield Forum des Halles, l’opérateur de Xavier Niel annonce à présent l’ouverture dès demain d’une 107e boutique à Cherbourg en Normandie. Une bonne nouvelle puisque l’opérateur était aux abonnés absents dans la Manche. Les clients et prospects avaient pour seule alternative de se rabattre sur Caen ou Rennes. De quoi en rebuter beaucoup.

L’équipe est prête à accueillir les abonnés en toute sécurité dans le respect des gestes barrières et des mesures gouvernementales pour lutter contre l’épidémie de Covid-19.. Pour rappel, le seuil symbolique des 100 Free Centers a été franchi le 6 novembre dernier, l’opérateur ambitionne depuis septembre de passer la barre des 120 boutiques d’ici la fin de l’année et s’en approche.

Demain, c’est l’ouverture de notre 107ème boutique #Free, à #Cherbourg ! 😎☂️

L’équipe est prête à vous accueillir en toute sécurité !

Retrouvez l’ensemble de nos boutiques ici

➡️https://t.co/sEENgVv4wO pic.twitter.com/ejV09aW0uB Free (@free) December 17, 2020

Pour rappel, un Free Center est un espace de découverte et de ventes qui permet aux de découvrir et de souscrire aux offres Freebox dont la nouvelle Freebox Pop, mais aussi d’essayer de nouveaux smartphones et surtout de recevoir l’assistance des Free Helpers.