Disney+ gratuit pendant 6 mois sur Freebox Pop : les films et séries à ne pas louper pendant les fêtes

Avec six mois offerts si vous avez une Freebox Pop, aucune raison de ne pas découvrir le service de SVOD de Mickey pendant les vacances de Noël. Univers Freebox a fait le tour des nouveautés, mais aussi des classiques du studio aux grandes oreilles à (re)voir sur Disney+.

Les fêtes approchent, et Disney+ est désormais disponible en option pour les abonnés Freebox Pop, Delta Pop et mini 4K. Avec une offre spéciale pour les détenteurs du dernier player de Free, proposant 6 mois gratuits. De quoi se plonger dans la magie de Disney, mais pas que. Avec cinq univers disponibles, le catalogue vous laisse le choix, pour des moments en famille ou seuls et pour vous plonger dans la magie de Disney.

La guerre des étoiles comme vous ne l’aviez jamais vue

Connaissez-vous Star Wars ? Bien sûr que oui, sans même avoir vu l’un de ses films, il y a des répliques qui sont devenues plus que cultes : “Je suis ton père“, “Que la Force soit avec toi” … Et bien l’univers de la saga cinématographique de Georges Lucas s’étend également aux séries, avec une première série en Live-action notamment : The Mandalorian.

La série suit un mercenaire de l’espace, après la chute de l’Empire et avant l’avènement du premier Ordre (entre l’épisode 6 et l’épisode 7 donc), aux confins de la galaxie. Saluée par le public à sa sortie aux Etat-Unis, les fans de Star Wars et notamment de son univers étendu pourront se régaler de voir un nouveau représentant des Mandaloriens, race culte de l’univers créé par George Lucas. La saison 2 prendra justement fin demain, vendredi 18 décembre. De quoi bingewatcher sans vergogne une série très ambitieuse et prenante, en révélant beaucoup plus sur l’univers d’une saga culte du cinéma. D’autres ont été annoncées récemment, notamment une série centrée autour d’Obi Wan Kenobi, à attendre de pied ferme l’année prochaine.

Pour les fans d’animation maintenant et toujours dans l’univers de Star Wars, vous pouvez découvrir la série Star Wars : Rebels. Cette fois, plongez dans l’époque séparant la Revanche des Siths et Un nouvel espoir, en suivant une troupe de… rebelles justement. Embarquez sur le Ghost aux côtés d’Ezra, jeune garçon des rues découvrant peu à peu ses liens avec la force et de son maître de fortune Kanan, ancien Jedi au passé mystérieux, ainsi que du reste de l’équipage haut en couleur. La série nous fait découvrir les difficultés de la résistance à faire face au nouvel empire galactique, mené par Palpatine secondé par son bras droit emblématique, Dark Vador. Avec 4 saisons au compteur et loin d’être réservée aux enfants, les fans de la saga retrouveront des visages connus, des clins d’oeils astucieux mais surtout une histoire prenante et une grande aventure finement menée avec des personnages attachants. A ne pas louper, c’est une série pour toute la famille.

Et bien sûr, rien ne vous empêche de vous refaire les films cultes de la saga, y compris le spin-off Rogue One, qui raconte l’histoire jusque-là inconnue d’une équipe de rebelles ayant dérobé les plans de l’étoile noire à l’Empire. Il s’agit d’ailleurs, parmi les cinq films récemment sortis depuis le rachat par Disney, de l’opus préféré de la rédaction.

Pour les plus jeunes, vous pourrez opter pour les séries et productions Lego Star Wars. Et si vous voulez en connaître plus sur l’envers du décor de la saga de George Lucas, différents making-of sont également proposés, notamment toute une série sur la conception de The Mandalorian.

Disney et sa magie sur votre Freebox

Dans l’univers Disney, on retrouve de nombreux types de programmes pour tous les goûts. De la série-documentaire au remake Live-Action de la Belle et le Clochard, la section “Originals” du catalogue fourmille de nouveau contenu à découvrir.

La dernière nouveauté en date bien sûr, c’est Mulan. Non, vous ne rêvez-pas, il s’agit bien d’un nouveau film. S’écartant de son classique d’animation des années 90, Disney a revisité la légende chinoise en live-action cette fois. Au départ, rien ne change, Mulan est une jeune fille s’enrôlant dans l’armée chinoise en se faisant passer pour un homme afin de protéger son père. Plus orientée vers l’aventure épique et les capacités fantastiques, cette épopée propose une version revisitée d’un film qui a fait rêver bien des enfants des années 90.

Mais si vous souhaitez un programme plus ancré dans le réel avec tout de même une touche de féérie, vous pouvez vous tourner vers Hamilton. Dans cette comédie musicale mêlant hip-hop et histoire, vous suivrez la vie d’un des père fondateur de des Etats-Unis : Alexander Hamilton. Avec une mise en scène magistrale et des acteurs époustouflants ainsi que des chansons très bien pensées, vous retracerez ainsi la naissance des USA et la déchéance d’un homme qui, tout génie qu’il était, n’a jamais appris à prendre son temps… Il s’agit ici du coup de coeur de la rédaction, parmi tout le catalogue de Disney+. Attention cependant, comédie musicale oblige : il n’existe pas de version française ni de sous-titres en français. Si vous êtes assez à l’aise en anglais, mettez les sous-titres et foncez !

Mais ce n’est pas tout ce que la firme propose dans son univers Disney, vous pourrez également découvrir des courts-métrages originaux, des films pour adolescents comme Star Girl racontant avec tendresse le passage à l’âge adulte d’un lycéen sur fond de romance avec une jeune fille, véritable électron libre… Ou encore Becoming : révéler son talent, série documentaire inspirante, retraçant le parcours de nombreux athlètes… Autre programme très intéressant, ancré dans le réel lui aussi : Il était une fois les Imagineers , racontant tout le processus créatif derrière les parcs d’attractions mythiques de Disney. Si vous avez déjà été à Disneyland, cette série documentaire ravivera bien des souvenirs et les astuces des Imagineers pour vous faire rêver. Et si vous ne les connaissez pas, vous aurez ainsi le droit à un soupçon de la magie de Disneyland, en plein confinement !

Et côté nostalgie, pour les petits et grands enfants, Disney en a dans le ventre. On pense bien sûr aux classiques de l’animation, comme Le Roi Lion, ou La Belle et la bête et plus récemment Lilo et Stitch qui a une patte assez marquée… qui sont des films incontournables, à faire découvrir à vos enfants et devant lesquels vous pouvez vous installer avec eux sans craindre de vous ennuyer. Rien de tel qu’un bon Disney en hiver, sous une couette et en famille avec si possible un chocolat chaud. Si cela ne vous suffit pas, allez donc voir Pinocchio , L’étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton ou le Livre de la Jungle, pour revisiter les classiques de votre enfance. Mais côté aventure, Disney c’est également la saga Pirates des Caraïbes, avec l’inimitable capitaine Jack Sparrow parcourant les mers en affrontant milles dangers, ou encore Rasta Rockett et son équipe de bobsleigh jamaïcaine… Pour les fans de Tim Burton, vous pouvez également retrouver les deux épisodes d’Alice au Pays des Merveilles , avec son univers revisité à la sauce du cinéaste atypique. En vous rendant dans l’univers Disney, vous avez de grandes chances de trouver de quoi combler tout le monde à la maison. Nous vous conseillons également, si vous ne le connaissez pas, le long métrage d’animation Vaïana, incroyable périple d’une jeune fille cherchant à convaincre un demi-dieu polynésien de sauver son île.

Côté séries, pour ceux ayant été amateurs de Disney Channel, toutes les séries originales de la chaîne sont proposées dans ce même univers. Vous pouvez ainsi retrouver les films High School Musical, mais aussi la série Lizzie MCGuire ou encore la plutôt déjantée Les sorciers de Waverly Place. Concernant High School Musical, vous pouvez également retrouver un remake, avec un épisode spécial Noël.

Émotion et animation, le mélange gagnant de Pixar

Le studio Pixar est certainement l’un des studios d’animation les plus cultes du monde. Vous avez peut être même déjà vu tous les films d’animations sortis par le studios, que ce soit avec vos enfants ou non. Et bien, avec Disney+, quand il n’y en a plus, il y en a encore ! Une sortie plus récente pour les amateurs d’animation à découvrir : Le Voyage d’Arlo. Un peu boudé par le public, ce film reste pourtant très touchant et vous plonge dans un univers où les dinosaures ne se sont jamais éteint. Vous suivrez l’un d’entre eux, Arlo, lors de sa rencontre avec un petit garçon sauvage nommé Spot.

Si vous avez rêvé devant ses films, vous serez peut être intéressés par l’envers du décor des studios Pixar. Ainsi, Disney+ propose le justement nommé Les coulisses de Pixar, révélant de nombreuses histoires personnelles et cinématographiques sur le studio ainsi que plusieurs talents qui ont fait sa force et le succès de ses films.

Un peu trop réel à votre goût ? Laissez vous tenter par le docufiction Pixar en vrai, mettant quant à lui en scène les personnages et moments iconiques des films du studio… dans la vraie vie. Un rêve de gosse, qu’il soit petit ou grand, et une bouffée d’air frais pour les fans.

Comme pour l’univers Disney, vous aurez également accès à des courts-métrages originaux, notamment avec la série Sparkshots qui permet de révéler de nouvelles formes de narration mises au point par Pixar. Vous pouvez en découvrir 7 actuellement.

Pixar est probablement l’univers le plus adapté pour une soirée cinéma en famille. Ses films proposant de multiples niveaux lectures pour les adultes, ados et enfants qui toucheront souvent en plein coeur. Nous vous conseillons notamment Le Monde de Dory, suite du culte Monde de Némo, touchant et fun, avec différents niveaux de lecture. De même, le film Vice-Versa parle de la complexité des émotions humaines, qui sont personnifiées et explique comment une jeune fille vit son déménagement, loin de chez elle et apprend à accepter que la vie change et d’embrasser le fait qu’on puisse en être attristé. Un postulat de départ un peu triste, pour une aventure humaine époustouflante.

Besoin d’un (super) héros ? Marvel à la rescousse !

Crise économique, sanitaire, déprime et confinement… Qui pourra sauver la fin de l’année 2020 ? Peut être les Avengers ! Pour comprendre au mieux les liens entre notre monde et celui de nos super-héros préférés, la série Marvel 616 est faite pour vous. Toutes les influences historiques, culturelles et sociales de Marvel Comics, condensées en 8 épisodes à durée variable (entre 40 minutes et une heure). A découvrir !

Mais si vous avez soif de super-héroïsme et d’action épique, ne vous inquiétez pas on pense à vous ! Vous pouvez donc vous ruer les films du MCU (Univers Cinématographique Marvel), si vous ne les connaissez pas il faudra commencer par le premier Iron Man , ou Robert Downey Jr incarne un milliardaire playboy décidant suite à une expérience traumatisante d’utiliser les armes qu’il a fabriqué pour incarner un super-héros en armure. Cela tombe bien, l’univers cinématographique est compartimenté en trois phases, rangées dans l’ordre chronologique pour vous y retrouver. Si vous êtes déjà familier avec les plus anciens films, laissez vous tenter par Thor Ragnarok. Véritable vent frais dans la licence, cette épopée SF/Fantastique suit notre dieu nordique préféré cherchant à protéger son royaume, avec une bonne dose de fun.

Côté séries, si vous êtes fans d’enquête et de retournement de situation , vous pouvez découvrir Runaways. La saison 1 est disponible et vous plonge dans les découvertes d’une bande de six adolescents sur les activités de leurs parents. Au fil de leurs enquêtes, les jeunes en découvriront également beaucoup plus sur eux même… A essayer.

Et marquez également la future série Loki, annoncée récemment par Disney, qui promet d’en mettre plein les mirettes aux fans de comics et surtout de l’hilarant super-vilain joué par Tom Hiddelston. Sortie prévue en 2021. Ici c’est notre plus grosse attente provenant de Marvel pour l’année prochaine.

Le monde réel regorge de magie avec National Geographic

Paré au décollage ? Dans L’étoffe des héros, vous allez être servis en terme de voyage. En effet, cette série vous replonge dans les origines du programme spatial américain. Vous découvrirez alors tous les tenants et aboutissants pour atteindre les étoiles, dans une période trouble, en pleine guerre froide.

Un poil plus terre-à-terre ? Pas de souci, notre planète regorge de merveilles et la section National Geographic est faite pour cela, avec de nombreux documentaires. Partez à la découverte de tribus recluses du monde aux côtés d’Hazen Audel dans la série A l’épreuve d’une tribu, courrez avec les fauves avec Big cat games … Ou encore, suivez l’épopée d’un père accompagné de son fils dans Père et fils au bout du monde, ou un homme redécouvre les pays qu’il a vu ravagés par la guerre.

Un avenir plus adulte, avec Star

Et il reste encore une grande surprise, qui sera dévoilée le 23 février prochain. Un tout nouveau monde s’ouvrir à vous avec Star. Si vous aviez l’impression de voir des séries ou films trop édulcorés jusqu’à présent, en début d’année, vous serez servis côté contenu pour adultes. Vous pourrez retrouver le catalogue de la Fox, d’ABC ou de FX (Sons of anarchy) sur la plateforme de streaming dès le mois de février prochain.

Côté cinéma, du très culte débarque avec les sagas Die Hard, La Planète des Singes, Alien… Et bien d’autres films mythiques pour vous faire frissonner tant d’excitation que de peur.

Plus fans de bingewatching ? Encore une fois, il y en a pour tous les goûts. Des séries plus adolescentes mais assez intelligentes comme Pretty Little Liars aux grands délires d’animation recelant des trésors d’écriture comme Futurama… Vous pourrez également retrouver des programmes cultes, comme Desperate Housewives ou encore Ma Famille d’abord.

Vous préférez les films un peu plus underground ? Alors vous pourrez opter pour Juno, la comédie indépendante qui a révélé l’acteur Eliott Page. Ou encore The Shape of water, de Guillermo Del Toro, fable fantastique dans un univers très éthéré…