Free donne la parole à ses abonnés concernant l’ouverture d’une prochaine boutique

Free compte ouvrir une nouvelle boutique dans la ville rose. À vous de voter pour son emplacement.

Si Free n’a pas atteint les 120 boutiques fin 2020 comme il le souhaitait en raison de la crise sanitaire, l’opérateur de Xavier Niel poursuit malgré tout le quadrillage du territoire afin d’être au plus proche de ses abonnés et prospects. Le telco y va ainsi d’un nouveau sondage pour le choix de son troisième Free Center dans la ville de Toulouse, dans le département de Haute-Garonne. Labège ou Portet, tels sont les deux emplacements à départager.

#Toulouse : déjà deux boutiques #Free (Alsace-Lorraine et Blagnac).

Vous la verriez où la 3ème ? Free Center (@Free_Center) January 27, 2021

Free a récemment ouvert ses 104, 105, 106 et 107, 108 et 109 e Free Centers à Beuvais (Oise), dans le centre commercial Westfield Les 4 Temps à La Défense (Paris), dans le centre commercial Westfield Forum des Halles (Paris), à Cherbourg (département de la Manche), Grenoble (Isère) et Liévin (Pas-de-Calais). Dernièrement, l’opérateur y est également d’énigmes autour d’une coupe de champagne et d’une fusée constituées d’agrumes, laissant penser à des ouvertures dans les villes de Châlons-en-Champagne et Menton. Sans oublier celle montrant un point à côté d’un tracé et suggérant une ouverture prochaine à Flins-sur-Seine, dans les Yvelines.

Pour rappel, un Free Center est un espace de découverte et de ventes qui permet de découvrir et de souscrire aux offres Freebox dont la nouvelle Freebox Pop, mais aussi d’essayer de nouveaux smartphones et surtout de recevoir l’assistance des Free Helpers.