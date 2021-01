Choc des smartphones à 499 euros proposés par Free : Xiaomi Mi 10T ou Huawei P40 ?

La boutique Free Mobile propose actuellement deux smartphones haut de gamme à 499 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix en fonction de vos besoins ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose régulièrement des comparatifs entre les smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile, au grès des nouvelles disponibilités et des mouvements de prix. Il s’agit de vous aider à choisir en fonction de vos attentes.

Aujourd’hui, nous opposons les Xiaomi Mi 10T et Huawei P40, tous deux proposés à 499 euros, grâce à une énorme réduction de prix sur le second. Notez d’ailleurs qu’ils sont disponibles en quatre fois sans frais.

L’écran : Xiaomi

Plus grande diagonale, fort taux de rafraichissement pour plus de fluidité et poinçon très discret pour accueillir le capteur photo frontal, le Xiaomi Mi 10T propose un écran plus intéressant pour le multimédia, auquel on s’adonne volontier sur une configuration haut de gamme. Maintenant, le Huawei P40 a aussi un argument à faire valoir : le recours à la technologie OLED pour des couleurs plus prononcées et de meilleurs contrastes.

Notre classement :

Xiaomi Mi 10T (6,67 pouces, IPS, FHD+, poinçon et rafraichissement 120 Hz) Huawei P40 (6,1 pouces, OLED, FHD+ et double poinçon)

Performances en multimédia : Huawei

Les deux plates-formes retenues par ces smartphones promettent des performances de haut vol, y compris en multimédia, et assurent une compatibilité avec la 5G récemment lancée en France. Le modèle Huawei propose un peu plus de mémoire vive que le modèle Xiaomi, ce qui sera toujours bienvenu en multitâche.

Notre classement :

Huawei P40 (processeur octa-core 2,86 GHz du chipset Kirin 990 avec 8 Go de RAM) Xiaomi Mi 10T (processeur octa-core 2,84 GHz du chipset Snapdragon 865 avec 6 Go de RAM)

La photo : Huawei

Avec son bloc photo intégrant des modules dédiés à l’ultra grand-angle et au zoom, le Huawei P40 se montre plus complet et promet plus de possibilités à l’usage. Il en promet également davantage pour les amateurs de selfies.

Notre classement :

Huawei P40 (50/8/16 Mégapixels au dos, 32 Mégapixels + ToF à l’avant) Xiaomi Mi 10T (64/13/5 Mégapixels au dos, 20 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Xiaomi

Comme souvent, Xiaomi met le paquet côté batterie et puissance de charge. On a ainsi une batterie 5 000 mAh qui permettra d’envisager sans problème les 2 journées loin du secteur et une charge 33 Watts qui autorisera des charges express et évitera les temps de charge à rallonge. Huawei promet quelque chose de convenable, mais il y a désormais bien mieux chez la concurrence, et pas seulement chez Xiaomi. Aucun des deux n’a la charge sans-fil.

Notre classement :

Xiaomi Mi 10T (batterie 5 000 mAh et charge 33 Watts) Huawei P40 (batterie 3 800 mAh et charge 22,5 Watts)

Le choix d’Univers Freebox : Xiaomi Mi 10T

Huawei est assurément un excellent smartphone sur le plan technique, promettant de solides performances en multimédia et de belles photos. Mais le constructeur chinois pêche sur un aspect non négligeable avec son P40, qui se retrouve en effet privé des services de Google. Exit donc le Play Store et sa foule d’applications. Huawei ne manque d’ailleurs pas de le rappeler lors d’un achat via son site.

Le Xiaomi Mi 10T remporte par conséquent ce face-à-face entre mastodontes. Vous pouvez d’ailleurs retrouver le test réalisé par Univers Freebox.