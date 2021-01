Free Center : une étrange fusée est sur le pas de tir

Free enchaîne les énigmes afin de faire deviner les villes qui accueilleront prochainement un nouveau Free Center.

Logo, image, carte, partie de Scrabble, Free ne manque jamais d’imagination quand il s’agit de faire travailler les méninges des internautes. Après une photo d’une coupe à champagne auréolée du mot “Châlons” pour Châlons-en-Champagne, l’opérateur lance aujourd’hui une nouvelle énigme autour de la sortie terre prochaine d’une nouvelle boutique. Comme indice, Free dévoile une photo d’une fusée sur le pas de tir mais celle-ci c’est pas comme les autres. Constituée de citrons et d’oranges, cette oeuvre a été créée à l’occasion de la Fête du Citron, un carnaval célébrant chaque année la production du citron de Menton. Un nouveau Free Center devrait donc ouvrir prochainement dans la ville azuréenne.

Free a pour objectif d’atteindre au plus vite le seuil des 120 boutiques au quatre coins de la France. Pour l’heure, l’opérateur de Xavier Niel peut compter sur un réseau de 108 Free Centers. Sa stratégie, un meilleur quadrillage du territoire pour être au plus près de ses abonnés et prospects. Free a récemment ouvert son dernier Free Center à Grenoble et compte prochainement inaugurer une nouvelle boutique à Cesson-Sévigné près de Rennes en Bretagne mais aussi à Flins-sur-Seine dans les Yvelines.