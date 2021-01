Bouygues Telecom canarde une nouvelle offre Very B&You à 200 Go

Une nouvelle série limitée chez Bouygues Telecom, pour les gros consommateurs est disponible jusqu’au 2 février prochain.

“Pour en profiter, il suffit suffit d’être very rapide“. Bouygues Telecom lance une nouvelle série limitée avec 200 Go pour 14.99€/mois, sans augmentation de prix au bout d’un an. Cette offre spéciale est disponible jusqu’au 2 février prochain.

En plus de l’enveloppe de data conséquente, ce forfait propose les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et une enveloppe de 15 Go utilisables en Europe et DOM. A noter que ce forfait est éligible à l’option 5G, pour trois euros par mois. Comme d’habitude, il faudra compter 10€ supplémentaires à la commande pour la carte SIM.