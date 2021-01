Iliad pérennise son nouveau forfait 5G en Italie

Face au succès de sa vente flash depuis plusieurs mois, l’opérateur italien officialise un nouveau forfait 5G.

Fini la durée limitée, les abonnés italiens peuvent désormais bénéficier d’un nouveau forfait 5G pérenne chez Iliad. Lancé sous le nom “Flash 70Go” en décembre dernier et ayant rencontré un grand succès, le forfait change de nom et devient ainsi le Giga 70, intégrant la gamme de forfaits officiels d’Iliad.

Le contenu du forfait ne change pas : 70 Go disponibles en 4G/4G+ et 5G, appels et SMS illimités, pour 9.99€/mois. A l’international, l’offre propose 6Go en roaming dans l’Union Européenne et les appels illimités vers plus de 60 destinations. Le tout sans limite de débit et avec un tarif garanti “pour toujours et pour de vrai”, comme le veut le slogan de l’opérateur.

Le dernier entrant sur le marché du mobile en Italie, a déjà séduit plus de 6,5 millions d’utilisateurs en moins de 3 ans. Sa nouvelle offre 5G est la première lancée à moins de 10 euros dans le pays, en atteste ce tableau dressé par Iliad Italia. A noter l’absence, a contrario de ses rivaux d’offre 5G illimitée. En France, Free Mobile la propose à ses abonnés Freebox. Reste à savoir si Iliad prévoit de suivre ce modèle de l’autre côté des Alpes après le lancement de la Freebox dans le pays en 2021.

Pour rappel, lors des enchères 5G de 2018, l’opérateur a obtenu les fréquences suivantes : 10 MHz dans la bande de fréquences 700 MHz, 20 MHz dans la bande 3,6-3,8 GHz et 200 MHz dans la bande 26,5-27,5 GHz pour investissement de près de 1,2 milliard d’euros. Iliad promet aujourd’hui des débits allant jusqu’à 855 Mbits/s.

L’opérateur propose également deux forfaits 4G. L’un d’entre eux comprend 50Go de data et appels et SMS illimités pour 7.99€/mois, et un autre avec 40 Go pour 6.99€/mois. Enfin, le dernier forfait dédié aux appels nommé Iliad Voce (voix ;NDLR), comprend les appels et SMS illimités en Italie et dans l’UE ainsi que 40 Mo de data, pour 4.99€/mois.