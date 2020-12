Iliad lance sa 5G en Italie et casse les prix comme en France

Top départ pour la 5G d’Iliad en Italie. Comme Free Mobile, l’opérateur propose la nouvelle génération de téléphonie mobile à prix cassé.

Une semaine après Free Mobile, c’est au tour d’Iliad Italia de réserver une dernière surprise avant la fin de l’année. La filiale de la maison-mère de Free lance aujourd’hui “le Flash 70”, la première offre de l’opérateur avec 5G incluse, accessible à tous les nouveaux et anciens abonnés avec 70 Go, appels et SMS illimités pour seulement 9,99€/mois. “Comme toutes les offres Iliad, c’est sans limite de vitesse, sans frais cachés, pour toujours et pour de vrai” promet l’opérateur. Ce nouveau forfait offre 20 Go de plus que l’offre Iliad Giga 50 Go pour 2 euros de plus, avec la nouvelle génération de téléphonie en prime.

Le dernier entrant sur le marché du mobile en Italie, a déjà séduit plus de 6,5 millions d’utilisateurs en moins de 3 ans. Sa nouvelle offre 5G est la première lancée à moins de 10 euros dans le pays, en atteste ce tableau dressé par Iliad Italia. Son offre est valable jusqu’au 21 janvier 2021. A noter l’absence, à contrario de ses rivaux d’offre 5G illimitée. En France, Free Mobile la propose à ses abonnés Freebox. Reste à savoir si Iliad prévoit de suivre ce modèle de l’autre côté des Alpes après le lancement de la Freebox dans le pays en 2021.

Pour rappel, lors des enchères 5G de 2018, l’opérateur a obtenu les fréquences suivantes : 10 MHz dans la bande de fréquences 700 MHz, 20 MHz dans la bande 3,6-3,8 GHz et 200 MHz dans la bande 26,5-27,5 GHz pour investissement de près de 1,2 milliard d’euros. Iliad promet aujourd’hui des débits allant jusqu’à 855 Mbits/s.

Couverture 5G

Le réseau d’Iliad Italia 5G est déjà disponible dans certaines zones des villes suivantes : Alessandria, Bari, Bologne, Brescia, Cagliari, Côme, Ferrare, Florence, Gênes, La Spezia, Latina, Messine, Milan, Modène, Padoue, Pérouse, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenne, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rome , Turin, Vérone et Vicence.