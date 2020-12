Chocs des box : Free revient dans la bataille des petits prix en relançant sa Freebox mini 4K

Le prix plancher affiché par la Freebox mini 4K, revenue ce week-end au catalogue de Free, en fait-il l’offre la plus intéressante du moment ? C’est ce que nous allons voir avec un comparatif mettant la box Android de Free face aux offres d’entrée de gamme de la concurrence.

Début octobre, Free a retiré la Freebox mini 4K de son catalogue, en la gardant toutefois accessible depuis les bornes interactives ou le 1044. La Freebox Pop dévoilée en juillet endossait alors officiellement le rôle de nouvelle offre d’appel de l’opérateur. Mais celle qui fut la première box Android de Free n’a visiblement pas dit son dernier mot. En pleine période de Noël, la Freebox mini 4K a en effet réintégré le catalogue avec un tarif de 14,99 euros la première année, redevenant ainsi la box fibre la moins chère de l’opérateur.

L’occasion d’organiser un nouveau comparatif entre l’offre de Free et celles des rivaux, à l’heure où les opérateurs mettent le paquet côté promotions pour engranger un maximum d’abonnés. Mais comme une bataille ne se joue pas uniquement sur les prix bien mis en évidence, voici un tableau intégrant d’autres éléments tout aussi importants comme l’engagement de durée ou non, les débits ou encore le nombre de chaînes TV (quand le service est disponible) :



( cliquer pour agrandir)

La première année, la Freebox mini 4K fait partie des box les plus attractives avec les SFR Box 7 et Bbox Fit, par rapport auxquelles elle promet de meilleurs débits et propose un plus grand nombre de chaînes. D’ailleurs, l’offre Bbox Fit est une offre dual-play, n’intégrant de ce fait pas de service de télévision et se retrouvant ainsi hors course dès le premier tour.

La seconde année, au moins au moment où a été réalisé ce comparatif, l’offre Red Box se montre nettement plus intéressante sur le papier pour plusieurs raisons. Il y a tout d’abord le prix de 29 euros (en comptant l’option à 4 euros pour ajouter les 100 chaînes TV) face à 34,99 euros de la mini 4K. La gratuité temporaires d’options permet quant à elle d’avoir des débits similaires à ceux de la box de Free, ainsi que les appels illimités vers les mobiles. Ces deux options auraient normalement fait grimper la facture mensuelle de 10 euros. La Red Box se retrouve ainsi 5 euros moins chère, tout en ayant les appels illimités vers les mobiles en plus. Pour enfoncer le clou : elle ne s’accompagne d’aucun engagement de durée et propose un mois offert. La Boîte Sosh apparaît intéressante au premier abord, mais ne suit pas en termes de débits.