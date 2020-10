Free pousse la Freebox mini 4K vers la sortie

Free continue de simplifier ses offres sur son site internet. La Freebox mini 4K fait les frais de sa stratégie. La box Android TV de l’opérateur reste toutefois accessible sur les bornes interactives et via le 1044.

En lançant sa Freebox Pop le 7 juillet dernier, Free a fait le choix de conserver dans ses offres la mini 4K. “Elle fonctionne toujours bien, elle nous permet de faire une offre promotionnelle sur la fibre optique en entrée de gamme à 1 Gbit/s, elle apporte d’autres choses”, nous a confié Xavier Niel en marge du lancement du nouveau bébé de l’opérateur.

Un positionnement différent plutôt discount certes, mais Free ne l’oublie pas, sa nouvelle stratégie de simplification des offres fixes n’est pas encore suffisamment perceptible sur son site Internet. Avec l’arrivée de la Freebox Pop et le retrait de la One, mais aussi de la Crystal, Free comptait jusqu’à présent encore 5 offres. Depuis ce matin, l’opérateur n’en dispose plus que de 4. Cinq ans après son lancement, la Freebox mini 4K n’est plus proposée. Seules les Freebox Pop, Delta, Delta S et Freebox Révolution y apparaissent.

La Freebox mini 4K reste malgré cela encore disponible à la souscription. Il faudra désormais passer par les bornes interactives ou le service d’abonnement par téléphone au 1044. D’après des remontées d’utilisateurs, la Freebox mini 4K reste aussi proposée lors d’un test d’éligibilité, au tarif historique de 29,99 euros par mois. C’est toutefois une évidence, son avenir s’assombrit de plus en plus.