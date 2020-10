Cdiscount casse les prix avec son nouveau forfait “Série limitée 80 Go”

Les forfaits 80Go ont la cote en ce moment. Cdiscount ne déroge pas à la règle, mais casse le prix du forfait.

80 Go de data, vous avez dû apercevoir un forfait similaire chez quasiment la totalité des opérateurs mobiles existants. Cdiscount mobile emboîte actuellement le pas aux autres et dégaine un forfait 80Go au prix cassé de 3,99€ à l’occasion de son anniversaire.

Ce prix sera valable durant 6 mois puis le prix du forfait repassera à 16,99€/mois. À noter que le forfait est sans engagement, vous pourrez donc aisément le résilier à la fin de la période promotionnelle.

Ce forfait spécial anniversaire propose les appels/SMS/MMS en illimité. Concernant l’Europe et les DOM, les appels et les SMS/MMS sont inclus depuis 30 destinations et une enveloppe data de 8Go sera a disposition.

Pour rappel Cdiscount Mobile est un MVNO utilisant le réseau d’Orange, SFR ou Bouygues. Lors de votre inscription, le réseau que vous utiliserez sera choisi en lien avec votre adresse. À l’inscription, vous devrez vous acquitter de 10€ pour la carte SIM triple découpe. Cette offre est disponible jusqu’au 12 octobre prochain inclus.