Migration vers l’offre Freebox Delta + Pop : il va falloir être encore patient, les demandes de fin juillet commencent seulement à être honorées

En lançant la Freebox Pop, Free a en réalité lancé 3 nouvelles offres. Et l’une d’entre elles, nommée “Delta + Pop”, rencontre un gros succès. Mais l’opérateur n’arrive toujours pas à faire face à la demande et les retards s’accumulent.

Depuis le lancement de la Freebox Pop, Free propose également son nouveau Player sous Android TV aux abonnés Freebox Delta (nouveaux abonnés ou migration), qui peuvent le choisir à la place de l’enceinte connectée initialement proposée dans l’offre haut de gamme. Il est proposé sans surcoût. De quoi contenter les fans de la Freebox Delta qui n’ont pas forcément envie d’acheter le Player Free-Devialet.

Toujours plus de demandes pour l’offre Freebox Delta Pop et des retard qui s’accumulent

Comme on peut le constater sur le site de freebox.toosurtoo, cette offre est celle qui rencontre proportionnellement le plus de succès, même davantage que l’offre Freebox Pop “classique”. Mais le revers de la médaille est que, comme le montre ces statistiques, c’est la seule offre à afficher des retards de livraison conséquents, principalement en ce qui concerne les demandes de migration. Pour les nouveaux abonnés, les choses vont un peu plus vite.

Situation au 6 octobre des demandes et réceptions des offres Freebox Pop, pour les abonnés inscrits sur freebox.toosurtoo,

Free assure que les nouveaux abonnés sont prioritaires, et indique un délai de 3 mois pour les migrations

Interrogé par Univers Freebox sur les raisons de ces délais à rallonge, Free avait indiqué que c’est le succès de cette offre qui en est la cause et assure qu’il “livre en priorité les nouveaux abonnés”. On peut d’ailleurs le constater sur le tableau ci-dessus, il n’y a pas de retard pour les nouveaux abonnés Freebox Delta + Pop, mais il y en a toujours pour les Freenautes ayant demandé une migration. Pour ceux qui sont dans cette situation, il faudra donc attendre environ 3 mois selon Free avant de recevoir sa nouvelle Freebox. Il faut noter toutefois que tant que la migration n’est pas effective, l’ancienne Freebox fonctionne toujours.

Pour être plus précis, les données issues de freebox.toosurtoo (qui ne prennent en compte que les Freenautes qui se sont inscrits sur le site) montrent que pour les demandes de migration effectuées après 22 juillet, les envois se font au compte goutte, et ceux ayant demandé leur Freebox Delta Pop après le 28 juillet n’ont pas du tout été encore livrés. Même si le délai de 3 mois annoncé par Free n’est pas dépassé, il va donc falloir être encore patient si vous avez demandé votre migration depuis fin juillet.