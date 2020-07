Comparatif Freebox: Free propose trois offres Pop, laquelle vaut le plus le coup ?

Charmé par le Player Pop, mais indécis concernant quelle offre choisir ? Univers Freebox vous propose un comparatif des trois offres Pop de Free.

Avec sa nouvelle Freebox lancée au début de l’été, Free a remanié ses offres de A à Z. Son nouveau player sous Android TV proposant l’interface Oqee est ainsi proposé dans trois abonnements Freebox en tant que boîtier TV principal. L’offre Freebox Pop, bien évidemment, mais aussi dans une nouvelle offre Freebox Delta + Player Pop (en lieu et place de l’enceinte Free-Devialet). Et pour les abonnés Delta S, il est possible de souscrire à l’option TV et de bénéficier du petit nouveau de Free, moyennant 2.99€/mois pour l’accès à la télévision et 4.99€/mois pour le player.

Options, services inclus ou non, débits… Retrouvez tous les composants des trois nouvelles offres Pop pour faire votre choix sereinement et en toute connaissance de cause.





Conclusion :

Les plus petits budgets souhaitant bénéficier d’une offre récente devraient se tourner vers la Freebox Pop, moins chère que ses soeurs et bénéficiant d’une réduction intéressante en cas de souscription à un abonnement Free Mobile. D’autant plus qu’avec les débits proposés en fibre, la majorité des usages restent à la portée de tous.

Mais si vous voulez une offre complète, avec (presque) tout inclus, la Freebox Delta avec Player Pop reste le meilleur choix à faire. Une évidence, puisque l’offre haut de gamme de Free propose des débits impressionnants, mais aussi pléthore de services inclus (Presse, SVOD, mais aussi livraison, lecture avec Amazon Prime…), le tout pour 10€ de plus que sa petite soeur.

Cependant, les abonnés Freebox Delta S peuvent tout aussi bien opter pour l’option TV avec Player Pop si les services proposés par l’offre Delta ne les intéresse pas. Pas besoin de migrer dans ce cas, mais la très petite différence de prix peine à justifier l’écart de contenu avec l’offre triple play haut de gamme de Free.