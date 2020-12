Surprise, Free relance sa Freebox mini 4K

Disparue il y a deux mois du site internet de l’opérateur de Xavier Niel, la petite box android de Free refait son apparition parmi les Freebox.

Devinez qui est de retour ? Après avoir été supprimée des offres mises en avant chez l’opérateur de Xavier Niel en octobre dernier, la Freebox mini 4K est de nouveau sous le feu des projecteurs.

Au lancement de sa Freebox Pop en juillet dernier, l’opérateur proposait cinq box : Freebox Pop, Delta, Delta S et Freebox Révolution et donc la mini 4K. Free ayant annoncé de longue date vouloir simplifier ses offres, c’est sans grande surprise que la Freebox mini 4K a été écartée de son site web le 6 octobre 2020.

L’offre n’avait pourtant pas complètement disparue. Il était encore possible d’y souscrire, mais uniquement en passant par les bornes interactives ou en contactant le 3244. Free a semble-t-il changé d’avis et remet son offre fibre la moins cher sur le devant de la scène, avec un bandeau dédié annonçant “Pour Noël, la Fibre à prix mini !“.

Ainsi, la première box android de Free est de nouveau présente au sein des offres aux “prix irrésistibles” de l’opérateur, au tarif habituel de 14,99€/mois puis 34,99€/mois. Ainsi, l’entrée de gamme chez Free repasse sous la barre des 15 euros durant les douze premiers mois, avec l’offre triple-play la moins chère du marché la première année. L’offre reste identique, avec plus de 220 chaînes TV incluses, et des débits fibre allant jusqu’à 1Gbit/s en download et 600 Mb/s en upload. A noter que les abonnés Freebox mini 4K peuvent désormais souscrire à Disney+ en option, tout comme les abonnés Freebox Pop et Delta + Pop.