Free annonce l’arrivée de Disney+ sur plusieurs Freebox avec 6 mois offerts

Disney+, le service de streaming de The Walt Disney Company débarque chez Free. Dès à présent, les abonnés Freebox Pop, Delta+Pop et mini 4K peuvent y accéder en direct sur leur box, via l’application ou sur le canal 132.

“Dès aujourd’hui, les abonnés (actuels et nouveaux) Freebox Pop ainsi que les abonnés Freebox Delta avec Player Pop ont accès en option au service directement via leur Freebox, et bénéficient d’une offre exceptionnelle avec 6 mois inclus, puis 6,99€/mois, sans engagement”, vient d’annoncer Free. L’opérateur devient le premier FAI français à proposer l’intégralité des contenus Disney+ directement sur la télévision via la Freebox. Pour profiter de Disney+ sur le Player Pop, plus besoin de télécharger la version OTT, le service SVoD est directement disponible dans l’interface TV Oqee, dans la rubrique applications ou sur le canal 132. Il suffit de redémarrer le Player Pop pour y accéder.

Free précise par ailleurs que les abonnés Freebox mini 4K bénéficient également du service avec une offre sans engagement, accessible en option au prix de 6,99€/mois. L’offre “6 mois inclus” ne s’applique donc pas pour eux.

L’abonnement à Disney+ se fait sur l’espace abonné Free en ligne sur moncompte.free.fr ou depuis la télévision. Le timing est idéal avant les fêtes de Noël pour permettre à petits et grands de voir et revoir à loisir sur la plateforme de la marque aux grandes oreilles, de nombreuses œuvres populaires issues des catalogues Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic et bien plus encore. Lancé en avril dernier en France, Disney+ est d’ores et déjà l’un des leaders de la SVoD dans l’hexagone aux côtés de Netflix et Prime Video.