Bouygues Telecom ne compte pas s’aligner sur les offres 5G à prix cassés de Free

Pas question pour Bouygues Telecom de répliquer à l’offensive de Free sur la 5G. Pas de prix cassé et de data illimitée, c’est son président himself qui le dit.

C’est parti pour la 5G en France, les quatre opérateurs peuvent enfin se livrer batailler sur le déploiement, les débits, les tarifs et le marketing. Dernier à avoir dégainé, Free a cassé les prix en lançant ses offres le 15 décembre. Le trublion, tel un remake de la 4G, a intégré sa 5G sans surcoût dans son forfait à 19,99€. Offensif, l’opérateur de Xavier Niel propose même un forfait 5G à data illimitée à ses abonnés Freebox à un prix défiant toute concurrence, soit 15,99€/mois et même 9,99€/mois pour les clients Pop, le tout sans engagement.

En face, c’est la douche froide pour ses rivaux. Orange, SFR et Bouygues Telecom ont fait le choix de valoriser la 5G à hauteur de 5€. Les prix s’envolent, en particulier sur l’illimitée chez l’opérateur historique et celui au carré rouge. Dans la guerre des prix, seules les marques low-cost B&You et Red by SFR opposent une concurrence sur le segment tarifaire avec un forfait 5G accessible aux alentours de 25€. En attendant une possible offensive de Sosh.

Invité ce mercredi soir du Grand Journal de l’Eco sur BFM Business, Olivier Roussat, président de Bouygues Telecom n’a pas semblé déstabilisé outre mesure par la stratégie de Free sur les prix. L’opérateur de Martin Bouygues ne prévoit pas de répliquer avec une offre toute aussi agressive.

“On est le 2e réseau en France selon le classement de l’Arcep de la semaine dernière, qui n’a pas mesuré la 5G mais qui a mesuré la 2G, la 3G et la 4G” a t-il indiqué et d’ajouter que “la qualité d’un réseau 5G se compose à partir de ce que vous avez déjà fait en 4G. On ne vend pas le même objet, on a pas de raison d’aller aligner nos offres sur celles de Free, on a nos offres, elles sont sorties, on les garde”.

A contrario de ses rivaux, Bouygues Telecom ne vend pas aujourd’hui de forfait à data illimitée, ni en 4G, ni en 5G et s’en explique : “Lorsque la 4G est arrivée, Iliad avait introduit des offres illimitées. Est-ce que Bouygues Telecom a introduit des offres illimitées ? Non, on ne l’a pas fait. On avait la conviction que le réseau que nous fabriquions était différent de l’offre qui était produite par Iliad et dans ces conditions on n’avait pas de raison de s’aligner. Avec la 5G, il est à nouveau question d’illimité pour les abonnés Free. Est-ce qu’on va introduire l’illimité dans nos offres ? Non plus”. L’avenir nous le dira.