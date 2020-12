Mise à jour des promos, cadeaux, chaînes et services offerts sur les Freebox

C’est Noël et pendant les fêtes, rien de tel qu’un bon plaid et un maximum de contenus à regarder, lire ou écouter. Univers Freebox fait le tour pour vous de toutes les promos accessibles pour les abonnés Freebox !

La magie de Noël dans votre offre Freebox. Les services de SVOD et les chaînes sont particulièrement enclines à faire des cadeaux durant ces périodes et voici un tour d’horizon des bonnes aubaines du moment :

Disney+ inclus pendant 6 mois pour les abonnés Pop et Delta + Pop

C’est l’évènement de la semaine pour certains abonnés Freebox : Disney+ débarque sur Freebox Pop et mini 4K. Mais pour les abonnés Delta+Pop et Pop, cette nouvelle s’accompagne d’une offre très alléchante. En activant votre option depuis votre espace abonné, vous bénéficiez de six mois offerts, avant de repasser au tarif de 6,99€/mois sans engagement. Si vous doutez de la qualité du contenu proposé, Univers Freebox vous propose une liste de films et séries à ne pas louper pendant les fêtes. La magie de Disney fait généralement bon ménage avec la magie de Noël.

La 5G offerte pour les abonnés Free Mobile

Si, ça compte. Contrairement à ses concurrents, Free a fait le choix de ne pas monétiser la 5G et propose les forfaits les moins cher pour cette nouvelle génération de téléphonie mobile. Le forfait Série Free 5G propose ainsi 150 Go de data pour 19,99€ et avec un abonnement Freebox, la 5G illimitée est à 15,99€/mois et 9,99€ pour les détenteurs d’une Freebox Pop. Pas besoin de changer de forfait : les abonnés Free Mobile munis d’un smartphone compatible doivent juste se rendre dans leur espace abonné pour activer l’option, sans aucun frais.

Canal+ à 9,90€/mois, à saisir très vite

Vite, il ne vous reste plus beaucoup de temps ! Canal+ propos en ce moment une offre spéciale sur le site showroomprivé. La chaîne cryptée et sa version décalée sont ainsi disponibles pour 9,99€/mois pendant deux ans au lieu de 20,99€ , moyennant un engagement de 24 mois. Attention cependant, cette offre doit prendre fin demain, le 20 décembre 2020 !

OCS à moitié prix sur les Freebox

Fans de séries, vous pouvez profiter d’une promo exclusive sur les chaînes cinéma d’Orange, directement sur votre Freebox. Il est en effet possible de profiter, jusqu’au 31 décembre, d’OCS à 5.99€/mois. Tous les abonnés Freebox TV peuvent accéder à cette promotion, il suffit pour cela de se rendre sur le canal 37 puis de vous abonner grâce à votre code d’achat. Cette offre est sans engagement, vous pouvez donc résilier à tout moment.

Avec cette promo, vous accéderez à 4 chaînes pour découvrir films et séries : OCS Max (pour toute la famille ; canal 37), OCS City (pour les fans de séries et cinéma indépendant ; canal 38), OCS Choc (pour les passionné.e.s de thriller, polars et horreur ; canal 39) et OCS Géant (pour les amoureux et amoureuses des grands classiques de cinéma ; canal 40).

Une offre équivalente disponible aussi pour les abonnés Freebox Delta via Prime Video OCS. Vous pouvez bénéficier du service 5,99€/mois pendant trois mois puis 11,99€. Pour en profiter, il suffit de se rendre sur Prime Video dans votre abonnement puis de se rendre sur Amazon Channels. Cette offre est également disponible jusqu’au 31 décembre.

Découvrez Salto avec un mois offert, disponible sur votre Freebox Pop

La plateforme de SVOD 100% française est arrivée sur Freebox Pop, et vous pouvez profiter des vacances pour la découvrir. En effet, en vous abonnant, vous bénéficiez d’un mois d’essai gratuit. Si vous êtes séduits, il faudra ensuite vous acquitter d’une des 3 formule disponibles : la dite “solo” est affichée à 6,99€/mois pour un seul écran. La seconde offre baptisée “Duo”, pour deux écrans, est proposée à 9,99€/mois. Enfin, le forfait “tribu” pour la famille s’élève à 12,99€/mois pour 4 écrans.

Une collection de chaînes offertes sur Freebox TV

Sur Freebox TV aussi, les cadeaux sont présents. Plusieurs chaînes sont mises au clair jusqu’au 4 janvier prochain. En voici la liste :

Mezzo sur le canal 263

Histoire TV sur le canal 205

Trace Urban sur le canal 287

Trace Caribbean sur le Canal 288

Trace Toca sur le Canal 289

Trace Gospel sur le 290

Trace Sport Star sur le Canal 178

Certaines mises au clair ne concernent que les abonnés Freebox Mini 4K, Freebox One, Freebox Crystal et Freebox Pop puisque les chaînes concernées sont déjà incluses dans les offres Freebox Révolution et Freebox Delta avec TV by Canal.

Chaque semaine, un nouvel épisode offert pour les abonnés Freebox Delta, Révolution, mini 4K et One

A chaque semaine son nouvel épisode offert pour les abonnés Freebox. Vous pouvez découvrir le premier épisode de cette série créée par Ridley Scott (Alien, Gladiator, Blade Runner…) dans l’Aktu Free, jusqu’au 20 décembre prochain.

Dans cette série, deux androïdes font naître des embryons humains sur une mystérieuse planète et sont chargés d’élever ces enfants pour y construire une colonie. Mais les conflits religieux et galactiques, qui ont déjà dévastés la planète Terre, finissent par les rattraper. Vous suivrez ainsi les aventures de Mother et Father, tentant de créer leur société idéale face à de nombreux obstacles.

Si vous avez été saisis par le premier épisode, vous pouvez retrouver la série sur Warner TV, inclus dans le bouquet TV by Canal et disponible en option sur le canal 57 de votre Freebox. Les épisodes sont diffusés chaque lundi à 20h55 sur Warner TV et disponibles en replay.

Amazon Prime gratuit pendant un mois pour tous les abonnés Freebox

La Freebox Révolution propose désormais Prime Video et une option dédiée à Amazon Prime. Ainsi, dorénavant, tous les abonnés Freebox (excepté Delta, puisque c’est inclus dans l’offre) peuvent découvrir gratuitement pendant un mois l’abonnement d’Amazon, sans engagement. Amazon Prime coûte 5.99€/mois et intègre de nombreux services dont la plateforme SVOD Prime Video ou encore la livraison rapide sur sa plateforme d’e-commerce (si vous avez des cadeaux de dernière minute à faire…). Parmi ces services, certains proposent eux-même des promos, donc disponibles sans surcoût pour les abonnés Freebox Delta

Abonnés Freebox Delta : le nouveau service Amazon Music HD est offert pendant 3 mois

De la haute définition sur plus de 60 millions de titres mais aussi du Hi-Res sur quelques millions de morceaux, Amazon Musica lancé le 10 septembre en France « Amazon Music HD », à partir de 14,99€/mois.

Et bonne nouvelle, ce service est offert pendant trois mois pour toute nouvelle souscription. Pour les abonnés Freebox Delta mélomanes, lassés des 2 millions de titres proposés par le service Prime Music inclus dans leur abonnement, découvrir gratuitement le le large catalogue d’Amazon Music HD peut être une bonne aubaine, encore plus pour la qualité sonore. Pour y souscrire, rien de plus simple, il suffit de se connecter à son compte Amazon Prime et d’activer la période d’essai sur la page du nouveau service.

Abonnés Freebox Delta : de nombreux jeux PC offerts, dont un opus de la saga Battlefield

Autre avantage d’Amazon Prime, les abonnés bénéficient d’une large sélection de jeux offerts via Prime Gaming. Le catalogue change souvent, avec des offres à durées variables, mais une fois le butin “récupéré”, il est à vous ! En décembre, c’est notamment Battlefield 3 qui est offert, opus culte d’une licence phare du jeu vidéo. Les fans de jeux plus indépendants y trouveront également leur compte, avec d’autres titres moins connus disponibles également gratuitement. Rendez-vous sur cette page pour faire votre sélection

Pour rappel, la gratuité de ces jeux est limitée dans le temps, vous pouvez toutefois les installer quand vous le souhaitez après les avoir récupérés, depuis l’application Twitch sur votre PC, dans la rubrique “Games”. A noter que dans certains rares cas, une autre plateforme sera nécessaire, comme pour Battlefield 3

Une nouvelle offre spéciale Noël pour tous les abonnés Free : Youboox offert pendant un mois

Avis aux abonnés Freebox et Free Mobile, Youboox, l’application de lecture de titres de presse et de dizaines de milliers de livres et BD, est disponible gratuitement le premier mois pour toute souscription à l’option puis 7.99 €/mois sans engagement. L’offre est valable jusqu’au 9 janvier prochain.

Les Freenautes peuvent souscrire à cette option depuis le site internet Free ou depuis leur Espace Abonné fixe ou mobile. L’offre découverte est valable pour toute souscription de l’option “Youboox Premium pour Free” par un abonné mobile ou Freebox.

Abonnés Canal+ : de nombreuses chaînes offertes pendant les fêtes

Durant le confinement, Canal+ avait lancé l’opération “21h à la maison”. Celle-ci a permis à tous les abonnés Canal+ de bénéficier gratuitement de nombreuses chaînes mais cette elle devait prendre fin le 1er décembre. Canal+ a depuis annoncé prolonger la mise à disposition gratuite de ces chaînes, en y ajoutant de nouvelles. Il n’est cependant pas précisé jusqu’à quel date il sera possible d’en bénéficier gratuitement (au moins jusqu’à Noël en tous cas). Sont concernées les chaînes Ciné+ Premier, Ciné+ Frisson, Ciné+ émotion, Ciné+ Famiz, Ciné+ Club ,Ciné+ Classic, Comédie+, Olympia TV, Ciné+ Splendid, Piwi et Teletoon.

Pour les Freenautes abonnés à Canal+, il faudra se rendre dans l’univers Canal+ pour bénéficier de ces chaînes. Certaines sont par ailleurs déjà incluses pour les abonnés Freebox disposant de TV by Canal

Découvrez un nouveau service SVOD gratuitement sur Prime Video pendant 7 jours

Attention, il faut nécessairement un abonnement Amazon Prime, inclus dans l’offre Freebox Delta et disponible en option sur Freebox Pop, mini 4K et One. Vous êtes concernés et vous voulez vous mettre dans l’ambiance pour Halloween, Shadowz, un nouveau service de SVOD arrivé le mois dernier sur Amazon Channels est fait pour vous.

Cette plateforme est proposée à 4.99€/mois sans engagement, avec sept jours d’essai gratuit, sans engagement. Ce service de “screaming” est spécialisé dans les films d’horreurs et dans le fantastique. Les amateurs de cinéma de genre pourront ainsi y retrouver des films cultes comme la saga Hell Raiser, Battle Royale mais aussi des films un peu plus de niche, et certaines exclusivités.

Laissez-vous tenter par Spicee, gratuit pendant 30 jours sur Amazon Channels

Idéal pour les férus de sujets de société engagés de qualité et de problématiques oubliées par Netflix, Spicee, plateforme 100% documentaires incisifs et optimistes est disponible peu sur Amazon Channels ( Prime Video). Avec 30 jours d’essai offerts, il faudra ensuite débourser 4,99€/mois sans engagement. A noter que Spicee est accessible depuis février dernier sur Molotov, le célèbre service de TV par internet est quand à lui disponible sur la Freebox mini 4K et Pop.

Abonnés Freebox Pop et mini 4K : un service de SVOD américain bénéficie d’une promo pendant 3 mois

Une promo spéciale sur Molotov pour découvrir le service Starzplay. Le service de SVOD américain et son catalogue déboulent aujourd’hui sur Molotov au tarif de 2,49€/mois (pour les 3 premiers mois) au lieu de 4,99€/mois. Soit un nouveau moyen d’accès pour les abonnés aux box Android de Free qui le désirent, avec l’avantage de ne pas avoir à souscrire à une autre offre comme Prime pour en bénéficier.

Mais si vous êtes abonnés Prime, une autre offre est proposée, plus alléchante. Si le service ne propose plus de période d’essai, vous pouvez cependant en bénéficier pour 0.99€/mois pendant trois mois, puis 4,99€ mois sans engagement.