Un abonné Free Mobile explose le record de consommation de data

Et de trois ! Trois téraoctets consommés en un mois sur le réseau Free Mobile, c’est un nouveau record.

Les joies du forfait illimité Free. Un abonné a dépassé de loin le record de consommation de data sur son forfait mobile, en passant la barre de 3 To utilisés. Adrien Gorny a en effet dépassé les limites en terme d’usage mobile, utilisant son forfait 5G à fond pendant un mois, avec 3.03 To affichés au compteur de son espace abonné.

Pour contrer toute accusation de triche, cet internaute a publié à la suite de son tweet une capture de son appel au 555, permettant d’afficher le suivi de sa consommation en direct et les chiffres collent.

Sans atteindre des sommets comme pour cet abonné, les usages et la consommation de data explosent depuis des années. D’après Orange, l’augmentation est de 30 à 40% par an, ce qui justifie le passage à la 5G afin de désencombrer les réseaux 4G. Les abonnés restent habituellement loin de cette consommation exceptionnelle. En septembre 2020, ces derniers utilisaient 16.6 gigas par mois en moyenne, grâce notamment au forfait illimité de l’opérateur de Xavier Niel. Pour rappel, le précédent record de consommation de data recensé était de 2.06 To en un mois, en 2017. 1 To gagné en presque trois ans, jusqu’où iront les abonnés Free Mobile ?