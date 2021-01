Free lance une nouvelle énigme autour de l’ouverture d’un prochain Free Center

Free a pour objectif d’atteindre au plus vite le seuil des 120 boutiques au quatre coins de la France.

Pour l’heure, l’opérateur de Xavier Niel peut compter sur un réseau de 108 Free Centers. Sa stratégie, un meilleur quadrillage du territoire pour être au plus près de ses abonnés et prospects. Depuis 1 an, les Free Centers poussent comme un champignon et les énigmes autour des villes choisies, s’enchaînent.

Après avoir lancé une devinette avant-hier, l’opérateur récidive aujourd’hui. Avec comme indice, une coupe à champagne auréolée du mot “Châlons”. Pas de doute, un Free Center devrait ouvrir prochainement ses portes à Châlons-en-Champagne, préfecture du département de la Marne, en région Grand Est.

Free a récemment ouvert ses106, 107e et 108e Free Centers , dans le centre commercial Westfield Forum des Halles (Paris), à Cherbourg (département de la Manche) ou encore à Grenoble .

Prochainement, l’opérateur de Xavier Niel compte inaugurer une nouvelle boutique à Cesson-Sévigné près de Rennes en Bretagne mais aussi à Flins-sur-Seine dans les Yvelines.