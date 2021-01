Free annonce l’ouverture d’un nouveau Free Center et lance une nouvelle énigme

Free va bientôt inaugurer un nouveau Free Center à Flins-sur-Seine dans les Yvelines.

Cap sur les 120 boutiques. “Bientôt un cinquième Free Center dans les Yvelines : à Flins-sur-Seine”, a annoncé hier Free sur Twitter. L’occasion pour l’opérateur de lancer les recrutements (manager et conseillers).

Disposant dores et déjà de 108 Free Centers, Free a pour stratégie un meilleur quadrillage de l’hexagone avec son réseau de distribution pour être au plus près de ses abonnés et prospects.

Free a récemment ouvert ses 104, 105, 106, 107e et 108e Free Centers à Beuvais (Oise), dans le centre commercial Westfield Les 4 Temps à La Défense (Paris), dans le centre commercial Westfield Forum des Halles (Paris), à Cherbourg (département de la Manche) et à Grenoble .

Prochainement, l’opérateur de Xavier Niel compte notamment inaugurer une nouvelle boutique à Cesson-Sévigné. Ce matin, il a lancé une nouvelle énigme afin de faire deviner la ville choisie pour une future ouverture. Il s’agit d’un logo.