Salt, l’opérateur suisse de Xavier Niel, lance la Gigabox, une box Internet compatible 5G

L’opérateur Salt, racheté en 2014 par Xavier Niel, a dévoilé ce mardi 19 janvier une box Internet 4G+/5G avec la promesse d’un débit allant jusqu’à 1 Gbit/s. Une alternative pour apporter le très haut débit en attendant la disponibilité de la fibre optique.

Jusqu’à présent proposée via la fibre optique avec la Fiber Box, l’offre Salt Home à 49,95 CHF/mois (39,95 CHF pour les abonnés Salt Mobile) le devient également en 4G+ et 5G grâce à la toute nouvelle Gigabox fraîchement dévoilée. De quoi permettre à l’opérateur suisse de Xavier Niel de proposer son offre grand public à plus 2 millions de foyers, soit plus de 50 % des ménages, contre un tiers précédemment.

Apporter du très haut débit mobile en attendant la fibre optique

Pour Salt, il s’agit de proposer une solution très haut débit en attendant la disponibilité de la fibre optique. “Nous sommes parfaitement conscients que le déploiement de la fibre sur le territoire Suisse prend du temps, nous avons donc souhaité donner la possibilité au plus grand nombre de pouvoir souscrire à notre offre Salt Home la plus compétitive du marché, en attendant que la fibre arrive chez vous”, indique en effet l’opérateur. Et d’ajouter que “la migration d’une offre 5G a notre offre fibre sera gratuite”.

Mais quid des débits avec la Gigabox ? “Une fois l’installation idéalement réalisée, vous pourrez atteindre avec la 5G une vitesse de 1Gbit/s, et nous ne sommes qu’au balbutiement de cette technologie”, précise Salt. Lors d’une connexion 4G+, le débit descendant (téléchargement/download) peut atteindre les 400 Mbit/s, d’après l’opérateur helvète.

Deux boîtiers

La nouvelle box du telco se compose en fait de deux boîtiers. Le premier est une antenne à placer idéalement en extérieur (fonctionnement entre -40 et 55°C et avec une humidité entre 5 et 95 %) pour une réception et un débit optimaux. C’est lui qui accueillera la carte SIM.

Le second équipement est un routeur de dernière génération compatible Wi-Fi 6 et Gigabit Ethernet. C’est à lui que se connecteront les différents appareils de la maison ayant besoin d’une connexion à Internet.