Les Freenautes ont peu de foi en Bouygues Telecom, jamais contents des ventes privées Free Mobile… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Bouygues Telecom annonce ses ambitions, chiche ?

L’opérateur ambitionne de devenir le numéro 2 du mobile en France et annonce ses objectifs dans un nouveau plan stratégique. Avec “Ambitions 2026”, Bouygues Telecom veut être devant Free et SFR sur le mobile mais projette également une grosse avancée sur la fibre et de développer son offre pour professionnels. Cependant, à l’annonce de ce plan, certains sont très sceptiques…

Et pour certains, ces promesses n’ont que peu de valeur… La comparaison tombe à pic !

Nouvelle offre Veepee pour Free Mobile avec iPhone à la clé, mais…

Free a lancé sa nouvelle vente privée, qui a ravivé de mauvais souvenirs aux Freenautes. Après l’erreur empêchant la livraison de 2000 clients le mois dernier, nos lecteurs ont été bien plus incisifs à l’égard de l’opérateur de Xavier Niel. Et cette fois, Free en prend pour son grade, littéralement. La baisse de qualité du reconditionnement n’aura pas échappé à certains et agace certains, quand d’autres essaient de calmer le jeu.

La LFP prête à ressortir un vieux squelette du placard face au débâcle Téléfoot ?

La LFP songe à diffuser temporairement la Ligue 1 en OTT, en attendant de trouver un diffuseur pérenne pour le football français. Une idée qui a rappelé de vieux souvenirs… latulipe a ressorti un projet similaire, nommé Cfoot, lancée le 13 juillet 2011 et qui s’est complètement planté. Alors, bientôt un site “Cfoot.fr” pour suivre le prochain PSG-OL ?

La 5G n’en finit pas de faire de débat

Nouvelle génération de téléphonie mobile, forcément, les questions se bousculent. Notamment pour l’utilité de la 5G sur smartphone, plutôt que pour objets connectés où l’usage paraît plus pertinent pour certains. En tout cas du point de vue des opérateurs, d’après Ris91, Free bénéficie d’un réel boulevard avec l’utilisation de la 700 MHz et ses sites 5G bien plus nombreux que ceux de la concurrence d’après l’Arcep. Pour lui, c’est un beau coup marketing, qu’en pensez-vous ?

Monsieur Pop veut sa Freebox et entraîne une avalanche de patronymes bien pratiques

Un illustre inconnu, nommé Philippe Pop, réclame à Free un abonnement gratuit à sa dernière Freebox, en l’honneur de son nom. Forcément, tous les Freenautes attendant quelque chose de l’opérateur veulent dorénavant tenter le coup… Monsieur Fibre et bien d’autres imaginés par BobLedébricoleur…