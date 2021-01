Ligue 1 : la LFP songe à diffuser temporairement les matchs en OTT à un prix assez bas

Et si la Ligue de football professionnel créait sa propre chaîne sur internet pour diffuser les matchs de Ligue 1 et Ligue 2 ? C’est dans les tuyaux.

Ne pas rester là sans rien faire, place à une solution temporaire. Attendu pour reprendre les droits TV de la Ligue 1 après l’échec de Mediapro, Canal+ désire passer par un appel d’offre. En réaction, la LFP envisagerait selon les informations de franceinfo, d’assurer elle-même la transition en auto-diffusant les matchs via la création d’une chaîne diffusée en OTT. Ce scénario semble aujourd’hui le plus pertinent pour plusieurs raisons. Cela permettrait de ne plus faire appel à Mediapro dès début février (23e journée) tout en faisant entrer du cash, certes de manière significativement moins importante qu’avec un diffuseur extérieur comme Canal+ qui paye des droits mais c’est toujours mieux que rien. Aujourd’hui, aucune recette n’est perçue.

Serait ainsi envisagée la retransmission de 20 matchs de chaque nouvelle journée de championnat de Ligue 1 et de Ligue 2, le tout proposé à un prix assez attractif puisque la qualité sera bien inférieure à une diffusion sur Téléfoot par exemple.

Reste que cette solution intermédiaire et utile pour les clubs en difficulté et en attente de rentrées d’argent, n’est pas viable dans le temps. Cette diffusion pourrait être proposée pendant deux ou trois mois, le temps de la mise en place d’un nouvel appel d’offre ou en attendant que la partie de poker menteur prenne fin entre la LFP et Canal+.