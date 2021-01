nPerf : l’application de test de débit se met à jour sous Android

L’outil de speedtest nPerf évolue dans sa déclinaison Android pour améliorer la détection 5G et corriger ses bugs.

Depuis une mise à jour 2.9.0 en décembre dernier, l’application Android de nPerf a eu droit à deux moutures estampillées 2.9.1 et 2.9.2. Interrogés par Univers Freebox, les développeurs ont apporté des précisions concernant les améliorations et corrections au programme. Notez au passage qu’on parle d’un déploiement progressif. Il se peut ainsi que vous ayez à attendre un peu avant de pouvoir télécharger cette nouvelle version.

Pour revenir au contenu, cette mise jour vient améliorer la détection 4G+ / 5G NSA au démarrage de l’application. “Il pouvait y avoir des détections qui sautaient quand ces technos étaient actives pendant le démarrage de nPerf”, expliquent les développeurs. Sont par ailleurs corrigés un risque de crash lié à un bug AOSP, un problème de détection 4G+ dans certains cas sur Android 9.0 Pie et antérieur, un bug de l’affichage du nPerf monitor en mode sombre sur les appareils Samsung et LG tournant sous Android 9.0 Pie (lié à un bug de la surcouche fabricant) et des plantages dans des scénarios spécifiques.

Disponible gratuitement sur Android et iOS, l’application mobile nPerf permet pour rappel d’évaluer la qualité de sa connexion mobile 3G/4G/5G ou Wi-Fi en effectuant un test de débit descendant, un test de débit montant, un test de navigation sur plusieurs sites Internet et un test de streaming vidéo avec trois qualités d’affichage. En fin de test, elle délivre alors un nombre de points reflétant la qualité globale de la connexion.

Partenariat avec Univers Freebox

Univers Freebox et nPerf ont lancé un partenariat avec la possibilité de réaliser un test de débit depuis la page dédiée et de le sauvegarder. Les données étant issues de nPerf, leur fiabilité est assurée.