Dans l’attente d’une révolution Free Mobile, la solution miracle face au retard sur la 5G… Vos meilleures réactions à l’actu de Free et des télécom

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Free Mobile a neuf ans, mais quand viendra la grande révolution promise par Xavier Niel ?

Alors que l’opérateur de Xavier Niel fête l’anniversaire de son entrée sur le marché mobile, certains Freenautes s’impatientent. Annoncée depuis plus d’un an maintenant, la “révolution mobile” est censée chambouler le secteur et notamment du point de vue du subventionnement du mobile. Cependant, elle se fait encore attendre, si bien que certains considèrent qu’elle se cache derrière la 5G sans surcoût de Free. Ce n’est sûrement pas le cas, mais cela démontre bien que l’opérateur est attendu au tournant.

Il trouve la solution au retard français sur la 5G en un claquement de doigt

Pour le patron d’Orange, la France a un an et demi de retard sur la 5G. La faute à plusieurs facteurs expliqués dans notre article, mais le constat est là pour Stéphane Richard, qui juge que ce retard va être difficile à rattraper au niveau mondial. Mais pamo78 a la solution à tous ces problèmes : autant passer à la 6G directement ! Petit couac, les travaux autour de cette future génération de téléphonie mobile viennent seulement de commencer, donc le retard risque de durer encore quelques temps…

Augmenter tous les petits forfaits, drôle de choix de la part de SFR

Le compte twitter Pigeon Telecom a pour but de compiler les nombreuses augmentations de forfaits et justification de la part de Red by SFR. Il ; a récemment réalisé une publicité parodique, moquant la pratique. Outre l’aspect comique, certains lecteurs s’interrogent sur cette dernière : est-ce que ça vaut bien le coup pour l’opérateur ? Les mécontents risquent de partir alors que les forfaits concernés ne coûtaient pas forcément grand chose en consommation de data, l’image de la marque en ressort ternie… Les forfaits très peu cher “à vie” étaient donc si peu rentables ? Qu’en pensez-vous ?

La 4G de Free de plus en plus étendue, les Freenautes saluent son amélioration

Free annonce couvrir désormais 98% de la population en 4G, et les retours d’abonnés s’améliorent. Si habituellement, les commentaires sont truffés d’expériences personnelles, cette fois on trouve une bonne partie de félicitations sincères, même en relevant quelques problèmes.

Et justement, certains le reconnaissent : un problème personnel n’en fait pas une généralité ! Ça fait toujours du bien de le redire, surtout quand on parle de service à l’échelle nationale.

Trop politique, trop biaisée, le débat autour de la nouvelle présidence de l’Arcep est sans fin

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la future présidente de l’Arcep fait débat. Critiquée par Xavier Niel, elle a répondu aux inquiétudes concernant son impartialité suite à son passage chez France Télécom à la fin des années 90. Mais après tout, quel candidat aurait pu faire l’unanimité ? Pierrre relève en effet un petit problème dans ce débat : il semble tourner en boucle.

Mais certains veulent croire en la bonne foi de cette députée, et attendront la nomination et les actes pour juger.