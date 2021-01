Joyeux anniversaire Free Mobile : il y 9 ans, la révolution mobile était lancée

Aujourd’hui, on fête les 9 ans de @freemobile 🎂 ! Cette photo a donc 9 ans aujourd’hui. Et on trouve qu’en 9 ans, cette photo n’a pas pris une ride (ni un €).

Depuis Free n’a cessé de faire évoluer ses offre en incluant pour la 1ère fois en France, la 4G, puis la 5G en illimitée pour les abonnés Freebox et 100Go pour les autres. Autre évolution Free enrichissait à nouveau son Forfait Free en intégrant 25Go/mois en roaming. Ces 25Go/mois d’Internet mobile sont utilisables en 3G, et ce depuis l’Europe, les DOM, les Etats-Unis, le Canada, Israël, l’Australie, l’Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et dernièrement le Mexique et la Suisse.. L’enveloppe d’Internet mobile venant s’ajouter à celle allouée en France métropolitaine.

Pour rappel, au lancement de Free Mobile, le forfait à 19.99 € bénéficiait des appels illimités vers 40 destinations, les SMS/MMS illimités et Internet illimité (3 Go). Le forfait 2 € (0 € pour les abonnés) incluait 60 minutes et 60 SMS. Aujourd’hui celui-ci comprend entres autres, 2h d’appels, SMS et MMS illimités et 50Mo de data en France métropolitaine + 50Mo depuis Europe et DOM.