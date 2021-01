Free offre une avant-première à ses abonnés Freebox

Abonnés Freebox sauf Pop, profitez en avant-première sur l’Aktu Free du 1er épisode offert de la série « Face au Crime » de National Geographic.

Après Adult Swim la semaine dernière, c’est au tour de National Geographic de faire découvrir l’une de ses productions en partenariat avec Free.

Jusqu’au dimanche 17 janvier, l’AKTU Free fait ainsi profiter aux abonnés Freebox sauf Pop en avant-première et gratuitement, du 1er épisode de la nouvelle série « Face au crime », diffusée sur la chaîne de Disney (canal 60) à partir du 19 janvier chaque mardi à 21h.

La journaliste Mariana Van Zeller, enquête sur les marchés noirs les plus sombres de la planète avec une plongée au cœur des réseaux de trafiquants tout en analysant les rouages de cette économie souterraine.

La série compte 8 épisodes. Dans le premier, la journaliste s’attaque à « l’histoire intouchable de la contrebande ». Au programme, le marché noir des tigres.

Pour rappel, National Geographic est incluse pour les abonnés TV by Canal (Freebox Révolution et Delta). Pour les autres, elle est disponible via le pack Famille by Canal pour 4,99€/mois sans engagement.