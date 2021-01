Free Mobile – Mon Compte, l’application idéale pour suivre sa conso fait peau neuve sur iOS

Après le lancement de la nouvelle interface de l’espace abonné Free Mobile, c’est au tour de l’application sous licence “Free Mobile – Mon Compte” de revoir sa présentation.

Disponible depuis 8 ans sur iOS et réapparue sur Android l’été dernier à la suite de la signature d’un contrat de licence avec Free, l’application “Free Mobile – Mon Compte” a été récemment repensée visuellement sur l’OS d’Apple pour s’aligner quelque peu sur l’interface flambant neuve de l’espace abonné Free Mobile. “J’ai tenu compte de vos remarques concernant la présentation”, explique le développeur. La dernière mouture permet aussi un temps de chargement beaucoup plus rapide. Si la version gratuite comporte des publicités, celle-ci se montre en tout cas très complète avec une multitude de services intégrés.

Pour ceux qui ne connaissent pas, c’est l’application Free Mobile la plus complète de l’app-store. On y retrouve le Suivi Conso avec Détails et factures, Multi-comptes, Messagerie visuelle, gestion des annonces répondeur, l’état du Réseau ou encore la zone de couverture.

Suivi Conso

● Application multi-comptes

● Montants forfait, hors forfait, etc

● Consommation voix, SMS, MMS, data, numéros spéciaux pour la France

● Consommation voix, SMS, MMS, data pour l’étranger

● Hors forfaits pour la France

● Hors forfaits pour l’étranger

● Consos incluses à l’étranger, pays par pays

● Détails des conso avec affichage du nom, rappel, faceTime et envoi de SMS

● Accès à toutes vos factures Free Mobile

● Graphiques de vos paiements et hors-forfaits

Messagerie visuelle

● Ecoute/Pause/Avance/Retour pour chaque message

● Possibilité d’effacer vos messages depuis l’application

● Affiche le nom de l’appelant si présent dans votre répertoire

● Ecoute sur haut parleur ou écouteur interne

● Accès aux nouveaux messages et messages archivés

● Rappel de l’appelant directement depuis la liste

● Export des messages vers d’autres applications (Dropbox, VLC, …)

Zone de couverture

● Visualisez les antennes relais Free directement sur la carte

● Utilisez le GPS afin de voir la présence d’antennes Free près de chez vous

● Toutes les antennes officielles directement depuis le site ANFR

● Mise à jour de la carte directement depuis l’application

Etat du réseau

● Visualisez les tickets d’incidents du réseau Free

◆ OPTIONS & SERVICES

● Modifiez les options et services associés à votre ligne

Mais aussi

● Protection de l’application par code ou Touch ID / Face ID

● Compatible avec les comptes multi-lignes

● Application universelle compatible iPhone, iPad

● Support 100% Retina

● Ajoutez autant de comptes FreeMobile que vous voulez (Application Multi-comptes)

● Ecoutez/effacez vos messages directement depuis l’application

● Retrouvez vos factures Free

● Accédez à la grille tarifaire de Free, la FAQ et autres documents utiles

● Compatible avec les imprimantes airPrint (impression des factures, détails de conso.)