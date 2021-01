Clin d’oeil : découvrez la pub parodique de RED by SFR, revisitée par des clients mécontents

Ne pouvant refuser l’évolution de leur forfait et l’augmentation de tarif qui va avec, les abonnés Red by SFR grincent des dents et parlent d’une belle entourloupe. Ils ont même créé un compte Twitter dédié

Bien que légale, la pratique provoque régulièrement la grogne du côté des abonnés Red by SFR, mais également chez les associations de consommateurs comme UFC-Que Choisir ou 60 millions de consommateurs. La marque de l’opérateur au carré rouge augmente automatiquement la facture mensuelle de certains abonnés sous couvert d’enrichissements, dont certains n’ont peut-être pas l’utilité. Le pire étant quand le client ne peut pas refuser l’évolution. Soit il accepte, soit il s’en va.

Face à cette situation, des abonnés qui se sentent floués, se retrouvent sur un compte Twitter dédié, nommé Pigeon Télécom. Et c’est avec humour qu’il ont détourné la publicité de RED by SFR, dont l’originale annonce pourtant que tout est clair dans les conditions. Les abonnés qui ont vu leur facture augmenter ont une toute autre interprétation. Découvrez cette parodie en vidéo :