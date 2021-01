Youboox Premium pour les abonnés Free, le service de lecture en streaming s’améliore avec des nouveautés

Les abonnés Free ayant souscrit à l’offre Youboox spécialement créée pour l’opérateur, se peaufine. Au programme, la connexion avec Airplay pour les livres audios.

Le service de lecture en streaming a pour habitude de lancer des mises à jour pour améliorer l’expérience utilisateur. Cette fois, c’est au tour de la version iOS d’évoluer. Estampillée 5.3, cette nouvelle mouture permet notamment aux utilisateurs d’iOS 14 de “découvrir de nouveaux widgets de différentes tailles, pour accéder plus vite à vos lectures en cours”, indique l’application.

Autre nouveauté, il est désormais possible de connecter vos appareils avec Airplay lorsque vous écoutez un livre Audio. “Nous avons réparé la lecture des livres audio téléchargés qui ne démarraient plus dans la version précédente”, poursuivent les développeurs. Enfin, la synchronisation de la progression de la lecture hors connexion, a été améliorée

Avant les fêtes de Noël, le service de lecture en streaming français a aussi pensé à ses utilisateurs. D’abord en proposant un nouveau design pour faciliter la découverte de nouveaux livres sur l’application Android avec une interface plus fluide.

Mais aussi en intégrant plusieurs nouveautés dans sa version iOS. Désormais, “les livres audio choisis avec vos crédits audio restent accessibles même si vous résiliez votre abonnement”, avait indiqué Youboox. Par ailleurs, il est désormais possible de filtrer vos recherches de livre par langue.

Pour rappel, les utilisateurs d’iOS 14 peuvent découvrir l’application Youboox sans la télécharger grâce à l’extrait d’app, de quoi accéder à la fiche détaillée d’un livre et en lire quelques pages.

Lancée en avril dernier, l’offre payante de Youboox spécialement élaborée pour les abonnés Freebox et Free Mobile, permet d’accéder en illimité à des milliers d’ebooks, BD et comics mais également à deux nouveautés de taille, des milliers de livres audio mais aussi à des titres de presse dont L’Équipe, Libération, Les Echos ainsi que des magazines comme L’Express, L’Obs, Elle, Public. Le service compte plus de 2 millions d’abonnés.