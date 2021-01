Fibre : Free annonce avoir passé le seuil “des 20 millions de foyers français couverts”

Près de 65% des foyers français sont éligibles à la fibre de Free.

La fibre de Free se démocratise de plus en plus. “Nous avons franchi cette semaine le seuil des 20 millions de foyers français couverts”, se félicite ce matin Thomas Reynaud. Le directeur général d’Iliad a de quoi sourire puisque aujourd’hui l’opérateur est présent sur 83% des 24 millions de prises désormais raccordables partout sur le territoire français. L’opérateur déploie en zone très dense et co-investit en zone AMII sur les réseaux d’Orange et SFR mais aussi sur les réseaux d’initiative publique.

C’est donc l’occasion pour Free de remercier en vidéo ses 12 000 collaborateurs et prestataires, mobilisés au quotidien pour déployer la fibre. Aujourd’hui, près de 65% des foyers français sont éligibles à une offre fibre de l’opérateur.

Chaque jour, 12 000 personnes, collaborateurs et prestataires, déploient la Fibre Free sur tous nos territoires. Nous avons franchi cette semaine le seuil des 20 millions de foyers français couverts ! Fier d’être @free😊 pic.twitter.com/x1LobeFAom Thomas REYNAUD (@TomReynaud1789) January 12, 2021

Et cela tombe bien, la demande des Français pour la fibre explose. Porté par le succès du lancement de la Freebox Pop, Free a revu à la hausse ses objectifs de recrutement sur le segment en septembre dernier. L’opérateur a prévu d’atteindre 2,8 millions d’abonnés fibre fin 2020, il faudra attendre la publication de ses résultats pour en avoir le coeur net, mais aussi plus de 5 millions en 2024 contre 4,5 millions précédemment.

Avec une base de 6,7 millions d’abonnés haut et très haut débit fin septembre (2,517 millions d’abonnés FTTH) , Free ne compte pas s’arrêter là. La bataille bat son plein avec Orange.