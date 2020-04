Lancement d’une offre Youboox Premium pour les abonnés Freebox et Free Mobile

Youboox, l’application de lecture en ligne, qui a été incluse gratuitement pendant plus d’un an dans les offres Freebox et Free Mobile, vient de proposer une nouvelle offre d’abonnement à un tarif préférentiel pour les abonnés Free.

Cette offre Youboox Premium crée pour Free sans engagement, est accessible en option au tarif préférentiel de 1,99 €/mois pendant 3 mois puis 7,99 €/mois. Cette offre proposée en exclusivité aux abonnés FREE est une déclinaison de l’offre Youboox Premium standard, dont le contenu varie de l’offre Youboox Premium standard en fonction des choix de diffusion des fournisseurs de contenu et bénéficie d’un tarif préférentiel réservé aux abonnés Free. L’offre Youboox Premium standard est composée d’ebooks, de livres audios et de presse et est disponible pour 11,99€/mois, sans engagement, dans la limite d’un livre audio par mois.

L’offre “Youboox Premium pour Free”propose, elle, aux souscripteurs l’accès en illimité à des milliers d’ebooks, BD et comics mais également à deux nouveautés de taille : des livres audios par milliers (dont un bestseller par mois) : Stephen King, Harlan Coben, Game of Thrones… ainsi que le meilleur de la presse : les grands quotidiens (dont L’Équipe, Libération, Les Echos), ainsi que les magazines incontournables actu, lifestyle, mode, people (L’Express, L’Obs, Elle, Public…).

Ils bénéficieront par ailleurs de contenus exclusifs : sélections spéciales, livres audios en Anglais, et chaque mois un titre en avant-première (avant sa sortie en

librairie).



Comment souscrire à cette offre réservée aux abonnés Free ?

Les abonnés mobile Free et Freebox pourront souscrire à cette option depuis le site internet Free sur ou depuis leur espace abonné. Les abonnés Free qui avaient activé leur offre Youboox One incluse dans leur forfait Free pourront aussi souscrire à la nouvelle offre directement depuis un email adressé par Youboox.

A noter enfin que pour tout abonnement “Youboox Premium pour Free” souscrit par un abonné Free entre le 01/04/20 et le 31/05/20, Youboox reverse 1 euro par abonné concerné et par mois d’abonnement jusqu’au 31 mai 2020, à l’alliance « Tous unis contre le virus » de la Fondation de France, l’APHP et l’Institut Pasteur, correspondant à son bénéfice sur l’abonnement sur cette période.