Alors que la colère monte déjà, RED by SFR continue à augmenter, et presque doubler le tarif de certains de ses forfaits valables à vie

Et une nouvelle augmentation, une !

Régulièrement, RED by SFR annonce à ses abonnés, qui pensaient avoir fait une bonne affaire en choisissant un forfait peu cher et valable à vie, que finalement, le prix mensuel va augmenter. C’est encore une fois le cas comme nous le rapporte avec un forfait qui était proposé à 3,99€ et que RED by SFR annonçait sans limitation de durée.

Et bien une fois de plus, ce n’est pas la réalité puisqu’il double presque le tarif qui va passer de 3,99€ à 7€/mois, et tout cela au prétexte d’augmenter de 10Go la data incluse. Cette situation fait évidemment grogner les abonnés qui se sentent floués, et qui ont même créé un compte Twitter dédié, nommé Pigeon Télécom.

Bien que légale, la pratique provoque régulièrement la grogne du côté des abonnés Red by SFR, mais également chez les associations de consommateurs comme UFC-Que Choisir ou 60 millions de consommateurs. La marque de l’opérateur au carré rouge augmente automatiquement la facture mensuelle de certains abonnés sous couvert d’enrichissements, dont certains n’ont peut-être pas l’utilité. Le pire étant quand le client ne peut pas refuser l’évolution. Soit il accepte, soit il s’en va.

Merci à Jérémy