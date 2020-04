Lancement de nouveaux services sur Univers Freebox avec nPerf : testez votre débit, partagez-le avec la communauté, découvrez les records Freebox, etc.

Nous vous l’avions annoncé, Univers Freebox et nPerf, la solution de référence pour tester les débits, lancent un partenariat que se traduit par de nouveaux services sur le site.

Testez votre connexion et gardez un historique de vos Speedtests

Le service mis en place est la possibilité de réaliser un test de débit depuis la page dédiée et de le sauvegarder. Les données étant issues de nPerf, leur fiabilité est assurée.

Pour ce faire, Il vous suffit d’avoir un compte Freezone et de choisir les options que vous souhaitez. Vous pouvez, au choix, sauvegarder le test qui vient d’être réalisé sur votre compte et/ou mettre ce speedtest en signature de vos messages et commentaires.

Si vous choisissez de sauvegarder votre test sur Freezone, vous aurez alors accès à votre historique sur votre profil en ligne. Vous pouvez le partager également, il vous suffit de choisir l’option adéquat sous la rubrique “Gestion de mes Speedtest” depuis votre compte.

Pour retrouver votre page personnelle, cliquer sur votre avatar depuis Freezone. Votre historique se présente alors sous la forme d’un tableau, juste avant vos articles (si vous en avez rédigé).

Notez qu’il est possible de trier vos différentes performances de débit en fonction la vitesse d’envoi, la date ou encore la réception de données.

Si vous souhaitez monter votre meilleurs tests ou encore que vous connexion n’est pas au niveau espéré, il est possible à la fin d’un speedtest de le mettre en signature sur votre commentaire d’Univers Freebox. Cette dernière reste discrète pour ne pas gêner la lecture de vos posts ou ceux des autres, mais vous permet de personnaliser d’avantage votre expérience. Si la signature ne s’affiche pas, il faut recharger la page, le rechargement automatique est prévu.

Découvrez un exemple ci-dessous, pour le moment nous affichons uniquement votre fournisseur d’accès Internet, et vos débits moyen en download et upload. Mais si vous souhaitez avoir plus d’informations d’affichées, comme le ping, le débit crête ou la date, n’hésitez pas à laisser un commentaire sous cet article.

Nous développons la signature pour le forum afin qu’elle soit disponible dès la semaine prochaine. Néanmoins Si vous cochez l’option de signature dès maintenant, la sauvegarde se fera bien, et dès que nous mettrons en ligne l’affichage des signatures pour le forum, vous en bénéficierai automatiquement.

Un lieu dédié à vos meilleurs Speedtests

Le deuxième fonctionnalité mise en place est une page dédiée à vos meilleurs débits. Vous y retrouverez le top 20 des speedtests réalisés sur Univers Freebox par les Freenautes. Et ce, pour la fibre, mais également pour la technologie xDSL. Pour changer la technologie, il vous devez cliquer sur le bouton dédié en haut à droite.

Le classement se base actuellement sur le débit crête enregistré pendant le speedtest. Ce mode de fonctionne va évoluer prochainement, nous avons prévu d’ajouter la possibilité d’avoir des top 20 en fonction des différents critère enregistrés. Débits montant moyen et crête, et débit descendant moyen.

Nous sommes également en plein développement pour la version mobile du classement, pour le moment nous vous invitons à visionner ce dernier en mode paysage sur mobile ou sur votre ordinateur. De plus, plusieurs nouveaux services seront proposés dans les prochains jours.

Des problèmes de chargement de la page de speedtest ont été rencontrés par la communauté, ils sont dû à des bloqueurs de publicités, vous pouvez les désactiver pour réaliser le test de débits si la page se charge mal.

Une page dédiée a été créé sur le forum, si vous avez une suggestion, ou si vous rencontrez une anomalie, n’hésitez pas à nous en faire part. Les commentaires de cet article seront également pris en compte.