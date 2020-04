42 chaînes offertes à tous les abonnés Freebox : la sélection ciné à ne surtout pas louper

Dur dur de tuer le temps pendant le confinement ! Heureusement le 7ème art est là pour vous occuper. Il y a de quoi entre les Netflix, Prime Video, OCS, Canal+ Séries ou encore Disney+ mais pour certains rien ne vaut les chaînes linéaires sur les box. Comme il en faut pour tout le monde, Free offre durant tout le mois d’avril, 42 chaînes à tous les abonnés Freebox. Côté ciné, l’opérateur a eu la riche idée de mettre en clair TCM Cinéma (canal 123), Eurochannel (119) et Drive in Movie Channel (120) mais aussi Paris Première (28). Presque cinéphile, Univers Freebox a fait le tour de ces chaînes cinéma offertes mais aussi d’une autre déjà gratuite Paramount Channel. On vous souffle nos incontournables des prochains jours

Ce soir : Haute voltige et engrenage fatal à la sauce De Palma avec Al Pacino encore en gangster

C’est le film de la soirée. A 20h50 sur TCM Cinéma, “L’impasse” de Brian De Palma. Ce polar de truands est une vraie réussite. On y retrouve un Sean Penn méconnaissable et Al Pacino encore gangster pris dans un engrenage infernal. Haute voltige et scènes intimes au programme. Le pitch : A sa sortie de prison, un trafiquant de drogue se jure de retrouver le droit chemin et de fonder une famille. Obligé d’aider son avocat, il remet les pieds dans la violence et le meurtre.

Les films catastrophe c’était comment avant ? En voici un un peu réchauffé en mode série B de 1997 qui ne vous nous ennuiera pas, c’est déjà ça ! Envoyez vous en l’air avec “Turbulences à 30 000 pieds” à 20h50 sur Paramount Channel. Seule aux commandes d’un avion dans lequel a eu lieu une tuerie, une hôtesse de l’air ne peut plus compter que sur un seul passager valide. Or, l’homme est soupçonné d’être un tueur en série.

Samedi : dansez avec John Travolta et ne loupez pas Eddie Murphy en vampire des Caraïbes

Oui oui l’après-midi est ensoleillé, mais ne succombez pas à la tentation de sortir, retombez plutôt sous le charme ou plutôt le peps de ce grand classique des comédies musicales avec “Grease” à 14h35 sur Paramount Channel. Pour faire court, À la fin des années cinquante dans un collège américain, un jeune homme du genre blouson noir et une jeune fille du type oie blanche décident de conjuguer le verbe aimer.

Attention à la tombée soit à 22h30 sur le même canal, un vampire des Caraïbes joué par Eddie Murphy tentera de trouver sa semblable et la séduire dans “Un Vampire à Brooklyn”. Intelligence, humour et effroi. A ne pas louper !

Vous préférez plus d’action et suivre la préparation d’un gros coup ? Zappez sur TCM CInéma à 22h50. Sera diffusé “Le récidiviste”, un film policier avec un Dustin Hoffman dans le rôle et bien…. d’un récidiviste. Après six années d’incarcération pour vol à main armée, malmené, Max Dembo prépare un gros coup, l’attaque d’une bijouterie.

Dimanche : un incontournable de Roman Polanski

Une petite pépite à découvrir à 7h30 du matin , la tête dans le guidon. Si vous n’êtes pas réveillé, enregistrez “Babylon Sisters” sur Eurochannel : “Kamla, 12 ans, et ses parents, d’origine indienne, vivent dans un immeuble dégradé de la périphérie de Trieste en Italie et ont pour voisins d’autres familles d’immigrés, ainsi qu’un professeur retraité antipathique. Lorsque les locataires reçoivent un avis d’expulsion du propriétaire, les hommes réagissent avec colère. Les femmes, elles, se réunissent et, épaulées par une assistante sociale, ne tardent pas à avoir une solution…”

A 16h45 sur Paramount Channel, une comédie dramatique très stylée vous propulsera dans les années 60, en plein affrontement entre gangs new-yorkais. La tension monte encore d’un cran lorsqu’un voyou rejoint une bande rivale. Son nom : “Les seigneurs”.

A 20h50, suivra un thriller fantastique noir américain de Roman Polanski, “Chinatown”. On retrouve un Jack Nicholson sublimé au nez coupé. ce film policier est parfait car c’est bien plus qu’un simple film policier. L’histoire : Californie, 1937. Au beau milieu d’une éprouvante période de sécheresse, un ancien flic devenu détective file un homme soi-disant adultère et tombe sur une grosse affaire d’escroquerie relative à la distribution de l’eau dans la région.

Vous détestez Roman Polanski ? On comprend. Vous pouvez rendre visite à TCM Cinéma à 20h50, où ne vous attendra pas le film policier “Heat” : un flic tenace joue au jeu du chat et de la souris avec un braqueur professionnel aux méthodes expéditives avec une confrontation de deux super stars, Al Pacino et De Niro.

Alternative à tout cela, un film de robots des années 50. Sortez de votre zone de confort et zieutez “Tobor le Grand ” à 21h08 sur Drive in Movie Channel. Un jeune garçon aide son grand-père, génial inventeur d’un robot destiné à la conquête spatiale, et convoité par des espions étrangers.

La semaine prochaine : Forrest Gump, La Famille Adams et Jean Gabin, c’est beau

Lundi 20 avril :

Plein de rebondissements et un suspense déroutant dans “The Game” de David Fincher à 20h40 sur Paramount Channel. Suivra à 23h20, un d’espionnage trépident :“Marathon Man” avec Dustin Hoffman et Laurence Olivier.

Mardi 21 avril :

Allez, on se refait encore une fois à 16h05 sur TCM Cinema : “L.A. Confidential.” avec trois flics prêts à y mettre du leur pour démanteler un réseau de call girls. Le casting parle de lui-même, Kevin Spacey, Russell Crowe, Kim Basinger, Danny DeVito.

Quoi de mieux q’une vieille comédie policière avec Jean Gabin. “La cave se rebiffe” vous attend à 20h50 sur Paris Première.

Sur TCM Cinéma à 20h50, Tony Montana dit “Scarface” pour vous servir.

A 23h35, emboîtera le pas de “Pulsions”, un thriller de haute volée réalisé par le fils spirituel d’Hitchcock.

Pour les fans de très vieux films : “L’oiseau de paradis” de King Vidor à 21h05 sur Drive in Movie Channel. Une romance exotique et piquante sur une île paradisiaque. Non ce n’est pas niais !

Mercredi 22 avril :

Un peu de fantastique, entre Harry Potter et Narnia, “Les chroniques de Spiderwick” vous attendent à 20h40 sur Paramount Channel.

Jeudi 23 avril :

Un classique du genre, “Cours Forrest” ou « la vie c’est comme une boîte de chocolats, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. » ce la vous dit quelque chose ? A 20h50 sur Paris Première, retrouvez “Forrest Gump”.

“La famille Adams” (1991), à voir ou à revoir sur Paramount Channel à 14h45.

Et pour finir la journée comme il se doit, “Terminator 2 : le jugement dernier” à 20h50 sur TCM Cinéma.