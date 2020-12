nPerf : l’application de test de débit s’améliore grandement sous Android

L’application de speedtest nPerf a reçu une mise à jour dans sa déclinaison Android. Au menu : plusieurs améliorations et corrections.

L’application nPerf sur Android évolue et passe en version 2.9.0. Cette nouvelle mouture annonce la mise à jour du moteur nPerf avec la correction d’un bug affectant la détection 4G+ / 5G NSA sur la cartographie active et passive (sous Android 11), la mise à jour des librairies système et la correction de bugs pouvant entraîner plantages ou gels d’écran. Il y a aussi une correction du nPerf Monitor en mode sombre (les textes restaient en noir et n’étaient donc pas lisibles). “La cartographie active fonctionne désormais mieux en arrière-plan”, à condition que l’appareil ne se verrouille pas, au risque de stopper les process, indiquent les développeurs, interrogés par Univers Freebox. Et d’ajouter que “la détection 4G+ & 5G NSA est 100% fonctionnelle sur cette version contrairement à certaines versions précédentes”. Une précédente mise à jour 2.8.2 était pour rappel l’occasion de se peaufiner à l’heure d’Android 11 et de la 5G.

Disponible gratuitement sur Android et iOS, l’application mobile nPerf permet pour rappel d’évaluer la qualité de sa connexion mobile 3G/4G/5G ou Wi-Fi en effectuant un test de débit descendant, un test de débit montant, un test de navigation sur plusieurs sites Internet et un test de streaming vidéo avec trois qualités d’affichage. En fin de test, elle délivre alors un nombre de points reflétant la qualité globale de la connexion.

Partenariat avec Univers Freebox

Univers Freebox et nPerf ont lancé un partenariat avec la possibilité de réaliser un test de débit depuis la page dédiée et de le sauvegarder. Les données étant issues de nPerf, leur fiabilité est assurée.