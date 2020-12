Gare à la mauvaise foi sur Free et sa 5G, Disney+ la joue fair-play… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Free et sa 5G, gare à la mauvaise foi !

Le constat est sans appel : Free a de nouveau cassé les prix sur la 5G en proposant la nouvelle génération de téléphonie mobile sans surcoût. Et si certains peuvent lui reprocher d’utiliser en majorité des fréquences basses, deux points sont à rappeler : les autres opérateurs utilisent également une bande-fréquence allouée à la 4G en complément et… C’était déjà le cas avant la 5G. BobLedébricoleur résume cela, et fait preuve d’un certain fatalisme.

La couverture 5G fait débat

UFC-Que Choisir a épinglé tous les opérateurs concernant leur carte de couverture, en mettant l’accent sur un point commun à tous les telcos : pas d’indication sur les débits atteignables sur chaque fréquence utilisée. Si la critique est en soi plutôt légitime, yondan explique qu’à son sens, il n’est pas nécessaire de monter sur ses grands chevaux : la 5G autonome et le très haut débit, ce n’est pas pour tout de suite.

Et il est vrai que même en 4G, l’utilisation de certaines fréquences au lieu d’une autre existe également. Chaque bande fréquence a son utilité propre, alors pourquoi ce débat ?

Disney+ augmente ses prix, mais reste fair-play !

La plateforme de SVOD de Mickey a annoncé une augmentation de tarif l’année prochaine. Mais les abonnés ont largement le temps de le voir venir, avec un délai de 3 mois avant la hausse pour les nouveaux abonnés et ceux ayant déjà souscrit auront également droit à 3 mois supplémentaires pour réfléchir à garder leur offre ou non. Plutôt fair-play.

Le nouvel espace abonné Free Mobile a encore quelques soucis…

Quelques couacs sur l’espace abonné Free Mobile. Lancé récemment, la nouvelle interface ne permet pas la gestion de location des smartphones chez Free. Et certains regrettent même l’ancienne mouture… Allez, encore un petit effort !

Les critiques sur le débit, c’est vraiment important ?

L’utilisation de la 700MHz chez Free Mobile vise surtout les zones plus rurales, où la couverture est plus importante que les débits atteignables en 5G, explique Xavier Niel. Pour Fakrys, c’est une évidence : avant de penser à avoir des super débits performants, autant favoriser la couverture.