Le nouvel espace abonné Free Mobile ne permet plus le retour de smartphones loués, voici la marche à suivre

Free Mobile a lancé la semaine dernière une nouvelle version de son espace abonné et l’ancienne mouture n’est dorénavant plus disponible. Il manque cependant une option pour résilier sa location de smartphone. Alors comment faire pour retourner son terminal une fois les 24 mois terminés ?

Une rubrique manquante … et gênante. L’opérateur de Xavier Niel propose un espace abonné tout neuf pour ses clients mobiles. L’interface a été revue, plus claire et plus moderne… mais il y a un hic. Selon des remontées d’utilisateurs et nos propres constatations, l’espace abonné ne propose plus de rubrique dédiée à la gestion des locations de smartphones. Ainsi, il n’est pas possible pour l’instant de mettre fin à sa location depuis l’espace abonné et d’initier le retour de son smartphone à la fin des 24 mois de location.

Seule la gestion des achats est possible

Contactée par Univers Freebox, l’assistance Free Mobile nous a expliqué la marche à suivre. Pour l’instant, une seule solution pour les abonnés Free Mobile arrivés au terme de la location de leur smartphone doivent contacter le 3244. Vous serez alors mis en contact avec un Free Helper et celui-ci résiliera la location pour vous. Vous disposerez alors d’un délai de 30 jours pour renvoyer le smartphone à vos frais, comme à l’accoutumée. L’opérateur a été averti de ce problème.