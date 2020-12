La chaîne Téléfoot va s’arrêter, clap de fin pour Mediapro dans le foot français

Dénouement du conflit entre la Ligue de football professionnel et Mediapro, un accord aurait été trouvé, c’est la fin pour Téléfoot.

Après plusieurs semaines de discussions laborieuses, la LFP et l’actuel premier diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2 ont visiblement trouvé un terrain d’entente. Selon les informations de L’Equipe, Julien Bergeaud, directeur général de Mediapro France, a annoncé ce matin lors d’une réunion dans les locaux de Téléfoot qu’un accord a été trouvé avec la Ligue de football professionnel. Et de révéler que la chaîne allait s’arrêter, sans préciser de date.

La fin du feuilleton est proche. Après avoir refusé de payer l’échéance du mois d’octobre à hauteur de 172,3 M€ et celle de décembre s’élevant à 152,5 M€, Mediapro est en passe d’abandonner ses droits TV acquis. La rupture de contrat à près de 800 millions d’euros par an de 2020 à 2024, a été actée. Le groupe sino-espagnol s’est engagé à verser 100 millions d’euros à la LFP, et à continuer de diffuser les rencontres le temps que la Ligue trouve un nouveau diffuseur, précise le quotidien sportif. Dernière étape, l’accord devra encore être validé par le parquet de Nanterre, d’ici 21 décembre.

De leur côté, Canal+ et beIN Sports se tiennent prêts, a fait savoir cette semaine sur l’antenne d’Europe 1, le directeur des programmes de la chaîne cryptée, Gérald Brice-Viret.