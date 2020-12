Que vaut le nouvel espace abonné flambant neuf de Free Mobile ? On vous dit tout

L’opérateur de Xavier Niel a revu hier entièrement la section de son site web dédié au mobile, avec un nouveau site et un nouvel espace abonné. La refonte de ce dernier était très attendue, Univers Freebox s’est prêté au jeu des comparaisons.

Enfin, elle est là. Les abonnés Free Mobile ont désormais droit à une interface flambant neuve pour gérer leurs forfaits. Nous vous en avions fait une brève présentation hier, il est temps de se plonger plus en profondeur dans ce que propose ce nouvel espace abonné.

A noter que pour s’y connecter, il faudra passer par la nouvelle version du site de Free Mobile, accessible depuis un lien spécifique affiché sur mobile.free.fr, ou vous pouvez ajouter un ” /account” à l’url précédente.

La connexion à l’espace abonné facilitée

Le premier changement marquant survient avant même d’arriver sur l’espace abonné. La nouvelle version du site Free Mobile sonne le glas du pad nécessitant de cliquer sur chaque chiffre pour saisir son identifiant. Dorénavant, vous pouvez tout saisir au pavé numérique de votre clavier.

Si certains argueront que la sécurité s’en trouve affaiblie (puisqu’il est dorénavant possible d’enregistrer ses identifiants sur le navigateur), l’expérience utilisateur est quant à elle grandement améliorée d’entrée de jeu. Mais rentrons dans le coeur du sujet : qu’en est-il une fois vos identifiants saisis ?

Une interface modernisée

C’est le jour et la nuit. Exit les fenêtres étriquées dans votre navigateur, dorénavant vos informations prennent une grande partie de la page et la navigation se fait via un bandeau latéral à gauche.

On notera, pour les voyageurs, la possibilité d’alterner facilement entre votre consommation à l’étranger et en France d’un simple clic sur “Hors-France” ou “En France”

Visuellement, les informations sont bien démarquées et s’afficheront dans une couleur différente selon votre forfait utilisé : en jaune pour le forfait 100 Go/illimité, en rouge pour les abonnés Série Free et en bleu pour les abonnés au forfait 2€.

Le bandeau vertical est une réelle amélioration par rapport à l’ancienne version du site. Ainsi, même en faisant défiler votre page, vous pouvez rejoindre une autre section en un seul clic, sans avoir à tout remonter comme c’était le cas auparavant. Passons justement aux sections spécifiques de l’espace abonné.

Plus clair, plus simple, plus sobre

Après le premier choc que peut apporter le changement de votre espace abonné, vous ne serez pas perdu. L’affichage des options et des services a été complètement revu, pour proposer une interface bien plus épurée.

Vous pouvez activer directement votre option/ service en cliquant sur l’icône de validation. En cliquant sur “rejet des appels anonymes” ou autre service, vous arriverez directement sur une page dédiée. A noter également pour certains services la possibilité de personnaliser l’utilisation, avec un bouton dédié (représenté par un petit crayon).

Autre détail plutôt appréciable, la lecture de votre messagerie vocale a été améliorée : le lecteur est plus clair et vous pouvez personnaliser très facilement vos usages.

Seule petite régression par rapport à l’ancienne version : la section de commande de smartphone. Les abonnés n’ont plus l’opportunité de commander un nouvel appareil directement depuis l’espace abonné et sont redirigés vers la boutique en ligne, avec un lien direct. Dommage.

Suivi de la consommation facilité

Vous avez pu le voir sur l’écran d’accueil, l’affichage de votre consommation a été revu pour être plus lisible. C’est également le cas pour le suivi détaillé de vos appels, SMS et MMS. Autrefois présenté sur une seule page, avec un seul espace à faire défiler pour tout voir, cette fois, Free a opté pour une compartimentation des différents usages.

De quoi largement améliorer la visibilité si vous souhaitez retrouver la trace d’un appel précis, et un des nombreux exemple de meilleure lisibilité de l’espace abonné.

Quelques couacs remontés par les utilisateurs

A noter que certains utilisateurs remontent quelques bugs d’affichage. En effet, des abonnés au forfait à 2€ ont indiqué que leur espace abonné leur présentait 100 Go de data. D’autres quant à eux ont indiqué l’affichage d’1 Go de data concernant leur option de surconsommation.

Il s’agit sûrement de bugs d’affichage, le site étant tout nouveau, une mise à jour devrait corriger cela

Verdict

Quel changement drastique ! Free n’a pas fait les choses à moitié. Certes, le changement réside uniquement dans l’interface, aucune nouvelle option n’est présentée selon nos constatations. Mais le nouvel espace abonné est résolument plus moderne, plus ergonomique et permettra aux abonnés Free Mobile de s’y retrouver plus facilement. Outre les quelques couacs reprochés dans cet article, facilement corrigeables, il reste cependant encore un dernier bémol. Il ne concerne pas le site en lui-même, mais on attend encore l’application mobile officielle pour gérer son abonnement Free.