Free Mobile lance une nouvelle version, plus claire, de son site internet

L’opérateur de Xavier Niel a lancé une nouvelle version de son site web dédié au mobile.

Deux versions pour le prix d’une ! Free permet désormais d’accéder à deux interfaces différentes pour découvrir ses forfaits mobile. En vous rendant sur l’adresse mobile.free.fr, il vous sera proposé de découvrir le nouveau site web de l’opérateur.

Une interface plus moderne, mais surtout plus claire, qui permet aux abonnés de s’y retrouver plus facilement parmi les offres de l’opérateur. Un bandeau présentant, en défilant, les différents forfaits Free Mobile, mais surtout un bouton permettant d’afficher au choix les forfaits seuls, ou ceux avec les avantages pour les abonnés Freebox.

Les nostalgiques peuvent revenir à tout moment à l’ancienne version.

Si vous faites défiler la page, vous pourrez accéder aux sections dédiées aux smartphones présents dans la boutique ou à la box 4G de Free. Plus bas encore, vous retrouverez une FAQ répondant aux questions fréquentes des nouveaux abonnés et un bouton vous menant à la page dédiée aux Free Center et à l’assistance.

En somme, avec cette nouvelle interface, l’opérateur de Xavier Niel propose toutes les informations nécessaires pour souscrire à un abonnement dans une seule page, accessibles en un clic. Une modernisation bienvenue.