Disney+ va coûter 2 euros de plus en France avec l’arrivée de contenus pour adultes

Dès le 23 février prochain, les nouveaux abonnés à Disney+ devront débourser 8,99€/mois. Les clients actuels bénéficieront d’un sursis de 6 mois. Le service de SVOD va intégrer de nouveaux contenus dits pour adultes.

C’est décidé, l’abonnement à Disney+ passera bientôt à 8,99€/mois, au lieu de 6,99€ en Europe, a révélé la firme aux grandes oreilles hier lors de sa Journée des Investisseurs.

Le géant hollywoodien justifie cette augmentation par l’ajout de nouveaux contenus considérés pour adultes avec l’intégration d’une nouvelle section Star (Fox, ABC et d’autres studios comme FX et 20th Century). Cette évolution de l’offre prendra effet dans l’hexagone le 23 février 2021. « Le montant actuel de l’abonnement restera le même pendant 6 mois » en Europe, Canada et Australie/Nouvelle-Zélande, précise toutefois Disney. Autrement dit, les abonnés actuels ne seront pas concernés par cette hausse de prix jusqu’en août prochain.

Cet enrichissement de Disney+ était à prévoir. Pour poursuivre son expansion effrénée, la firme a récemment affiché à demi-mot sa volonté de proposer des contenus plus matures. Aujourd’hui, la plateforme compte 86,8 millions d’abonnés avec pour nouvel objectif de passer la barre des 230 millions dans quatre ans.

Pour rappel, Disney+ est disponible en version OTT, notamment sur les box Android TV comme la Freebox Pop et mini 4K, mais aussi dans les offres Canal (distributeur exclusif), et très bientôt sur l’univers TV des Livebox d’Orange.