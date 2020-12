Tech chez Free : focus sur la technologie MIMO 4×4

Avec le petit dico des technologies utilisées par Free, c’est l’occasion d’approfondir vos connaissances du monde des télécoms et, par extension, des nouvelles technologies. Aujourd’hui, parlons MIMO 4×4.

Free a récemment activé une technologie MIMO 4×4 sur son réseau mobile 4G ? Mais qu’est-ce donc ?

Avec la technologie MIMO (Multiple Input Multiple Output), que l’on retrouve également dans le Wi-Fi des Freebox, il est possible d’utiliser plusieurs antennes côté émetteur et côté récepteur. À la clé : plusieurs flux de données simultanés et plus de débit disponible. Par analogie, c’est comme lors du passage d’une route nationale à une autoroute à plusieurs voies. Vous augmentez le volume de véhicules pouvant circuler et améliorez ainsi sensiblement la capacité de trafic.

Hausse de débit, amélioration de la couverture et meilleure qualité de réception

Dans le cas de Free Mobile, le nombre de flux de données en simultané peut désormais atteindre les 4. Le débit maximal théorique atteignable en liaison descendante (réception/téléchargement) sur son réseau 4G passe ainsi de 450 à 780 Mbit/s. Cela représente une amélioration de plus de 70 % du débit maximal théorique. C’est loin d’être négligeable, surtout dans une zone où le débit n’est pas énorme.

Au-delà de la hausse débit permise par la combinaison de différents signaux, la technologie peut également améliorer la couverture réseau et la qualité de réception lors de l’émission du même signal.

Des conditions

Maintenant, il y a des conditions. Cela nécessite en effet des équipements compatibles, aussi bien du côté émetteur que récepteur. Il faut ainsi que l’antenne-relais à laquelle on est connecté soit compatible. Chez Free Mobile, la technologie est disponible sur les bandes 1 800 MHz et 2 600 MHz.

Mais le smartphone doit aussi prendre en charge cette technologie. Free Mobile l’indique d’ailleurs dans les fiches techniques des smartphones vendus à travers sa boutique en ligne. Parmi eux, on retrouve les derniers flagships d’Apple et Samsung (Galaxy Note20, iPhone 12, etc.), mais aussi des modèles haut de gamme Xiaomi et Oppo (Oppo Reno4 5G et Xiaomi Mi 10T). Ce n’est en revanche pas le cas pour des modèles moins onéreux comme le Xiaomi Redmi Note 9, le Samsung Galaxy A41 ou l’Oppo A72.