Choc de la 5G : combien coûte un forfait 5G chez Free, Orange, Bouygues et SFR ?

Les quatre opérateurs ont enfin dégainé chacun leurs offres 5G. Free est le dernier arrivé, mais est-il le dernier en terme de prix ? Univers Freebox vous a dressé un comparatif des forfaits 5G disponible actuellement.

Enfin, les quatre opérateurs proposent chacun au moins un forfait 5G. Si le réseau doit encore être déployé et sa qualité peut varier, une question se pose pour le consommateur : combien coûte un forfait 5G ? Dans ce tableau comparatif, nous vous présentons l’ensemble des offres présentes chez Free, Orange, Bouygues Telecom et SFR, avec ou sans engagement, selon la quantité de data disponible dans chaque offre.

Cliquez sur l’image pour l’agrandir

Le constat est sans appel. Free propose le meilleur rapport enveloppe de data/prix parmi tous les opérateurs, pour l’instant. Il reste en effet encore un challenger qui n’a pas dévoilé son jeu : Sosh. La marque low-cost d’Orange ne propose pas, à l’heure où nous écrivons ces lignes, de forfait compatible 5G. Reste à voir si ses forfaits se rapprocheront plus de Free ou des offres proposées par le duo Red by SFR et B&You.

Si Free remporte la guerre des prix, il reste cependant à évaluer la qualité du réseau. En terme de couverture, l’opérateur de Xavier Niel a pris une longueur d’avance en couvrant près de 40% de la population française, mais quid des performances de son nouveau réseau, exploitant majoritairement la bande-fréquences 700 MHz ? L’avenir nous le dira.